First Mover Asia : Bitcoin dépasse les 24 000 $ sur un IPC favorable ; Les gouvernements se concentrent trop sur l’économie de la crypto | Cryptomonnaie

Des professeurs de l’Université de Sydney affirment que lorsque les gouvernements envisagent différentes initiatives, ils négligent l’importance sociale et culturelle de la cryptomonnaie.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin et autres cryptos augmentent sur des nouvelles favorables à l’inflation.

Insights: Des professeurs de l’Université de Sydney affirment que les gouvernements doivent regarder au-delà de l’importance économique de la crypto-monnaie.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 23 843$ +2,8%

Éther (ETH) : 1 850 $ + 8,5 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 210,24 +2,1 %

Or : 1 807 $ l’once troy + 0,7 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,79 % −0,01

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Les investisseurs en crypto aiment le dernier rapport CPI et envoient BTC plus haut

De James Rubin

Le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet aux États-Unis était une douce musique pour les investisseurs en crypto.

Ils ont envoyé le prix du bitcoin plus haut quelques minutes après que le département américain du Commerce a publié la lecture de l’inflation de juillet, qui montrait que les prix baissaient à un rythme légèrement inférieur à celui prévu par la plupart des analystes.

Bitcoin se négociait récemment à environ 23 850 $, en hausse de près de 3 % au cours des dernières 24 heures. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait dépassé le seuil de 24 000 $ plus tôt dans la journée et est restée dans la partie supérieure de la fourchette qu’elle occupe pendant la majeure partie de deux semaines. Les marchés avaient clairement plus d’espoir que la Réserve fédérale américaine réussisse dans sa tentative de maîtriser l’inflation sans plonger l’économie dans la récession et qu’elle pourrait augmenter les taux d’intérêt à un taux plus modéré lors de sa prochaine réunion en septembre.

Ether a franchi la barre des 1 800 dollars pour la deuxième fois en trois jours, augmentant de plus de 8 % par rapport à la veille. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a pris de l’ampleur même sans les nouvelles de l’IPC. La blockchain Ethereum approche de la fusion tant attendue, qui fera passer le protocole de la preuve de travail à un modèle de preuve de participation moins énergivore. La plupart des autres principaux cryptos profitaient également du soleil, avec AAVE augmentant de près de 14% et FTM et STORJ en hausse de plus de 12% à un moment donné.

« Crypto n’est pas resté les bras croisés et a poussé plus haut sur les nouvelles, mais pas à des niveaux radicalement plus élevés que ces derniers jours », a écrit Simon Peters, analyste du marché de la cryptomonnaie au réseau d’investissement social eToro, dans un e-mail. récente corrélation étroite avec les actions américaines, cela ne devrait pas surprendre. Au fond de cela se trouve un changement dans la composition du marché.

La baisse de l’IPC résulte en grande partie de l’amélioration des chaînes d’approvisionnement longtemps assiégées et de la baisse des prix du carburant. Les prix de l’essence aux États-Unis ont chuté à moins de 4 dollars le gallon, soit environ un dollar en dessous de leur niveau de début juin. Un baril de pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés de l’énergie, a passé une grande partie du mois à osciller autour de 90 dollars, contre un sommet de plus de 120 dollars à la fin du printemps.

Les actions grimpent

Les principaux indices boursiers, que les cryptos ont largement suivis tout au long de l’année, ont savouré les nouvelles de l’IPC avec le Nasdaq et le S&P 500, riches en technologies, grimpant de près de 3 % et 2,1 %, respectivement. Les investisseurs sont maintenant encouragés par le fait que la Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt de 50 points de base au lieu des 75 points plus agressifs qui semblaient l’option la plus probable il y a quelques jours seulement. Les probabilités de taux cibles avant même l’IPC avaient déplacé 68% de chances d’une augmentation de 75 points de base à 38%, comme l’a rapporté Glenn Williams de CoinDesk.

Pendant ce temps, l’industrie de la cryptomonnaie a traversé un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles avec Coinbase (COIN) faisant partie des deux. Tard mardi, après la publication par le géant de la crypto-échange des résultats décevants du deuxième trimestre, Bank of America (BAC) a maintenu sa recommandation d’achat, affirmant qu’elle était bien placée pour traverser avec succès l’hiver de la crypto et prendre des parts de marché.

JPMorgan Chase a également noté des signes positifs pour la société, même au cours d’un trimestre difficile. Mais dans son rapport trimestriel, Coinbase a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête par les autorités américaines de réglementation des valeurs mobilières sur ses processus d’inscription de jetons ainsi que sur ses programmes de jalonnement et ses produits générateurs de rendement.

Dans des commentaires à CoinDesk, Howard Greenberg, éducateur en crypto-monnaie à la Prosper Trading Academy, était optimiste quant aux futures augmentations de prix. « Je pense que le marché continuera de croire que la Fed reste sur la bonne voie avec ses propositions d’augmentation des taux d’intérêt lors de la réunion de septembre et nous continuerons de voir notre rallye de soulagement prendre de l’ampleur sur le marché de la cryptomonnaie », Howard Greenberg, crypto-monnaie éducateur à la Prosper Trading Academy, a déclaré à CoinDesk.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Ethereum EPF +8,5% Plate-forme de contrat intelligente À pois POINT +6,6% Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX +5,6% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Les gouvernements se concentrent sur la crypto est trop étroit

Par Shaurya Malwa

Les professeurs de commerce et d’informatique de l’Université de Sydney, l’une des principales institutions universitaires d’Australie, affirment que les gouvernements adoptent une approche unilatérale dans la réglementation des crypto-monnaies, ne parvenant pas à saisir ses nuances au-delà des paiements numériques.

Mardi, la banque centrale du pays, la Reserve Bank of Australia (RBA), a annoncé qu’elle développerait un projet pilote « à échelle limitée » pour explorer les cas d’utilisation et les avantages économiques potentiels d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Le projet prendra environ un an. Pendant ce temps, au cours des dernières 24 heures, les échanges cryptomonnaies australiens ont généré un peu plus de 14 millions de dollars de volume de transactions.

Les universitaires, cependant, affirment que les projets gouvernementaux bien intentionnés manquent un élément clé de l’éthique des crypto-monnaies.

« Il y a une concentration isolée sur les aspects financiers et économiques de la cryptomonnaie, tandis que les ramifications culturelles, sociales et politiques sont ignorées », déclare Daniel Schlagwein, professeur agrégé à la University of Sydney Business School. « Il existe toujours un malentendu fondamental ou du moins une vision rigide et unilatérale des crypto-monnaies – leur nature n’est pas entièrement comprise. Des théories anciennes et dépassées sont utilisées sur un nouveau phénomène.

« Par exemple, je voudrais que le gouvernement précise comment les citoyens australiens conservent leur option actuelle de payer anonymement en espèces », a déclaré Schlagwein à CoinDesk. « Une fois que l’argent liquide est de facto ou de jure disparu, tous nos paiements sont-ils alors tracés et traçables numériquement ? Ce serait horrible du point de vue de la surveillance.

Conséquences inattendues

Schlagwein a ajouté que si la traçabilité de tous les mouvements et paiements des citoyens australiens est souhaitable du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et de l’application de la loi, il serait « facile de se tromper une fois que de tels systèmes sont en place ».

« Il peut y avoir des conséquences involontaires à long terme de la conception de nos systèmes sociétaux d’une manière unilatérale et d’une orientation à court terme », a-t-il soutenu.

D’autres professeurs disent que des essais à petite échelle dans un environnement réel sont nécessaires avant qu’un tel système ne devienne opérationnel.

« Le gouvernement pourrait également chercher à encourager des essais d’applications à petite échelle pour voir si un nouvel écosystème peut être stimulé et évaluer sa faisabilité », a déclaré Qiang Tang, expert en crypto-monnaie et blockchain à la School of Computer Science de l’Université de Sydney.

Tang a déclaré à CoinDesk que les CBDC pourraient avoir de multiples avantages, tels que la création d’un système monétaire et de paiement plus efficace et permettre davantage d’innovations fintech qui « jouent un rôle fondamental dans la stratégie nationale d’économie numérique de l’Australie ».

La RBA a annoncé son intention d’étudier une CBDC potentielle avec le développement d’une preuve de concept (PoC) au début de 2020 pour l’émission d’un dollar numérique tokenisé pour le marché de gros.

La banque considère que l’Australie dispose de systèmes de paiement et de règlement relativement modernes et qui fonctionnent bien, et une CBDC est le pas en avant naturel pour l’évolution de l’argent dans le pays.

Événements importants

Semaine coréenne de la blockchain

9 h HKT/SGT (1 h UTC) : anticipations d’inflation en Australie (août)