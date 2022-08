Prédiction du prix des pièces Binance : les baleines font la sieste sur le rivage | Cryptomonnaie

Le prix de la BNB en circulation est de 21 millions de pièces, la plus illiquide depuis juillet 2020, lorsque la BNB a été mise aux enchères à 16,00 $ ».

La pièce Binance a augmenté de 75% depuis le creux du 19 juin.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 180 $.

La pièce Binance montre des raisons de croire en un creux du marché. Les commerçants devraient garder le géant des contrats intelligents sur leurs listes de surveillance tout au long de l’été.

Le prix de Binance Coin a peut-être touché le fond

Le prix des pièces Binance commence à montrer des signes de force alors que les haussiers se sont propulsés vers les sommets précédents établis à la fin du mois de mai. À l’heure actuelle, Binance Coin semble ouvrir la voie en termes de surperformance, car la plupart des cryptos de l’espace ne sont pas aussi proches de leurs précédents sommets de vente.

Le prix de Binance Coin se vend actuellement aux enchères à 327 $, à quelques dollars de moins que les sommets du 26 mai à 338 $. La théorie du marché des enchères suggère qu’une quantité importante de liquidités a été placée au-dessus du sommet du printemps et les teneurs de marché visent probablement ces niveaux pour accroître la volatilité.

De plus, les outils d’analyse On Chain de Santiment confondent l’idée d’une éventuelle course haussière. Plus précisément, l’analyseur de circulation au cours des 365 derniers jours suggère que le prix des pièces Binance atteint un niveau bas significatif en termes de pièces en circulation. À 21 millions de pièces, la dernière fois que la BNB a vu un marché aussi illiquide, c’était le 17 juillet 2020, lorsque le prix de la BNB s’échangeait à 16,00 $.

Le prix des pièces Binance pourrait très bien être en train de déployer une plus grande vague avec un objectif conservateur à 470 $. Si la folie FOMO s’en mêle, un objectif étendu pourrait atterrir à 700 et 700. Il est préférable pour les investisseurs de maintenir une invalidation au plus bas de 180 $ jusqu’à ce que davantage de preuves se révèlent pour étayer la thèse macro dans les semaines à venir.

BNB/USDT/8/10/22 Macro possible

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Binance, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security