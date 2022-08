Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : comment piéger un traders affamé | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin teste la moitié inférieure d’un canal ascendant pour la troisième fois.

Le prix d’Ethereum continue d’afficher une divergence baissière, mais la force du marché reste soulignée.

Prix ​​d’ondulation dans une situation décisive.

Le marché de la cryptomonnaie progresse. Placer une contre-tendance courte est toujours malavisé. Des objectifs plus élevés restent possibles pour tous les actifs.

Bitcoin trompe les premiers traders

Le prix du Bitcoin teste une ligne de tendance ascendante pour la troisième fois alors que les day traders profitent de l’élan haussier intra-horaire. Les perspectives précédentes ont toujours préconisé de ne pas être trop baissiers, car des mouvements de prix instables et inattendus pourraient probablement s’ensuivre en raison de la formation d’un coin ascendant autour du prix du Bitcoin.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 23 905. Il y a une nette divergence baissière sur le graphique journalier, incitant les vendeurs à viser systématiquement des objectifs plus bas. Pourtant, les niveaux de liquidité à 24 800 $ et 26 950 $ n’ont pas été dépassés. Un scénario baissier idéal serait une brèche dans ce niveau accompagnée d’un modèle de profil de volume baissier et d’une divergence RSI.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le prix d’Ethereum se rallie comme prévu

Le prix Ethereum montre son premier faux argent intelligent en août. Les prédictions précédentes ont continuellement mentionné la probabilité d’un tel mouvement, car les niveaux de liquidité de type aimant se situent dans la zone de 1 850 $ et 1 900 $. Le prix d’Ethereum a franchi la zone de 1 700 $ du jour au lendemain, faisant avancer les traders avec optimisme. Le 8 août 2022, les espoirs des baissiers ont été complètement invalidés alors qu’une forte bougie a percé de manière vengeresse 1 700 $ et a depuis fait grimper le prix Ethereum à 1 853 $.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 835 $. Le grand chandelier engloutissant haussier sera un défi pour les baissiers qui cherchent à conserver leur position perdante. Les commerçants piégés en dessous de 1 700 $ pourraient devoir attendre sur la touche et potentiellement marquer leurs limites à 1 900 $, et 2 100 $ restent des cibles possibles à court terme.

Graphique ETH/USDT sur 6 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’ondulation est dans une situation difficile maintenant ou jamais

Le prix XRP de Ripple franchit un canal parallèle ascendant pour la quatrième fois. Un chandelier définitif au-dessus de la barrière devrait être le catalyseur de la remontée du prix Ripple à 0,435 $ à court terme pour un gain de 15 %.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,37 $. Si les haussiers établissent une clôture quotidienne réussie au-dessus de la barrière mentionnée, le commerce haussier sera justifiable. L’invalidation du scénario de tendance haussière dépendrait de la détention de 0,34 $ comme support. Le fait de ne pas se maintenir au-dessus de 0,34 $ assurerait un balayage des creux, ciblant 0,325 $ à court terme et potentiellement 0,24 $ pour une baisse pouvant atteindre 35 %.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security