Y a-t-il une récession à venir en 2022 ? Comment cela affectera-t-il la crypto? | Cryptomonnaie

Alors que nous traversons ces temps incertains, il est important de comprendre non seulement ce qui se passe sur le marché, mais aussi comment l’économie dans son ensemble évolue et vers quels refuges nous pouvons nous retirer pour rétablir une certaine stabilité. Malheureusement, nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Cependant, le fait que vous soyez ici en train de lire ceci et de faire vos recherches vous donne déjà un avantage. Voyons si nous pouvons aller au fond de ce qui se passe pour avoir une idée de ce à quoi s’attendre.

Essaient-ils de rebaptiser une récession ?

Il est certainement facile pour la personne moyenne de détecter quand l’économie est en difficulté – comme être incapable de se permettre des choses auparavant abordables. Dans une perspective plus large, la santé économique peut être mesurée par trois facteurs : l’inflation, le chômage et la croissance économique. Chaque fois qu’une économie se porte bien, le produit intérieur brut, la mesure la plus complète de l’activité économique, augmente. Les économies faibles verront leur PIB chuter – c’est une évidence.

Quel est l’état actuel de la plus grande économie mondiale ? Après un déclin économique de 1,6 % au premier trimestre, l’économie américaine a chuté de 0,9 % au deuxième trimestre, l’inflation atteignant un sommet en quatre décennies de 9,1 % en juin et de 8,5 % en juillet.

Dans la plupart des pays, deux trimestres consécutifs de croissance négative sont considérés comme un indicateur officiel d’une récession.

Cependant, le gouvernement américain s’appuie sur les économistes du National Bureau of Economic Research (NBER) pour cette évaluation qui est discutée lors de réunions à huis clos. Habituellement, des économistes ayant une expérience politique sont sélectionnés pour le panel et ils annoncent les récessions longtemps après Wall Street, parfois après que la récession soit déjà terminée. En 2020, le groupe n’a déclaré une récession qu’après la perte de 22 millions d’emplois et la chute de la production.

Le comité souligne sur son site Internet que « Il n’y a pas de règle fixe sur les mesures qui apportent des informations au processus ou sur la manière dont elles sont pondérées dans nos décisions. »

Cependant, dix baisses de croissance économique sur dix de deux trimestres depuis 1948 ont été officiellement qualifiées de récessions.

Source : Banque de réserve fédérale de Saint-Louis

De plus, le NBER affirme qu’il évite les interférences politiques en programmant ses annonces de manière à ce qu’elles n’interfèrent pas avec les élections. Cela indique-t-il que la décision ne sera pas rendue avant novembre ? Cela semble être le cas.

Il ne fait aucun doute que le mot R fait des ravages sur la réputation de l’administration actuelle, c’est pourquoi ils essaient de minimiser les drapeaux rouges de l’économie et d’apaiser les craintes de récession avant les élections de mi-mandat. Ce n’est pas toujours la santé de l’économie à ce moment précis qui détermine le vote des gens, mais la direction qu’ils pensent qu’il va prendre. C’est pourquoi gagner la bataille des messages économiques avant les mi-mandats est si crucial.

Une réponse coordonnée de la Maison Blanche aux chiffres négatifs de la croissance du PIB au deuxième trimestre a été qu’il n’y a pas de récession dans l’économie américaine.

« Le taux de chômage est toujours l’un des plus bas que nous ayons eu dans l’histoire. C’est dans la zone 3.6. Nous nous retrouvons toujours avec des gens qui investissent », Le président américain Joe Biden a déclaré avant d’ajouter« cela ne ressemble pas à une récession pour moi. »

Cette déclaration a été reprise par de hauts responsables économiques, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche Brian Deese et le président de la Réserve fédérale Jerome Powell. Ils semblent tous essayer de projeter un sentiment de confiance, mais cela ne semble pas fonctionner.

Même si nous ne sommes pas techniquement en récession, est-ce important si beaucoup de gens pensent que l’économie ne va pas bien ? Selon de récents sondages, la majorité des Américains pensent que l’économie américaine est en récession.

Source : Morningconsult.com

Une récession est imminente lorsque la courbe des taux s’inverse

Chaque récession américaine au cours du dernier demi-siècle a été précédée d’une courbe de rendement inversée, comme le montre le graphique.

Source : Banque de réserve fédérale de Saint-Louis

Une courbe de rendement normale a une pente ascendante, tandis qu’une courbe de rendement inversée se produit lorsque les taux à court terme dépassent les taux à long terme. Une économie en bonne santé porte un taux d’intérêt plus élevé sur la dette à plus long terme. Une courbe inversée entre le rendement à 10 ans et le rendement du Trésor à 2 ans indique actuellement qu’une récession est imminente ou a déjà commencé aux États-Unis.

J’ai mentionné ce graphique en mars alors qu’il ne faisait que baisser. À ce stade, la courbe clignote en négatif et est clairement irréversible.

Nous ne voyons peut-être pas la situation économique dans son ensemble

Les statistiques peuvent-elles servir à renforcer l’image du gouvernement américain aux yeux du public ? En examinant de près l’inflation, le chômage et d’autres indicateurs économiques, vous pouvez voir comment les calculs ont changé au fil du temps, couvrant des informations moins significatives.

Pour commencer, la mesure officielle actuelle de l’inflation ne tient pas compte des composantes cruciales de l’alimentation et de l’énergie, ce qui la rend inefficace en tant que mesure des frais de subsistance et ne parvient pas à saisir l’image complète de l’inflation.

Sur la base de la méthodologie utilisée avant 1980, qui capturait plus d’informations, le 9,1 % d’aujourd’hui est en fait plus proche de 18 %. La mesure a été modifiée dans les années 1990, puis à nouveau dans les années 2000, prenant à chaque fois en compte une partie moindre de l’économie dans l’estimation.

Source : ShadowStats.com

Examinons maintenant de plus près les faibles niveaux de chômage dont le président américain Biden a fait l’éloge.

La méthodologie de déclaration du chômage du Bureau of Labor Statistics (BLS), connue sous le nom de U-3, se concentre sur un segment étroit du marché du travail et n’inclut pas les travailleurs découragés à long terme, qui s’abstiennent de chercher un emploi pour des raisons économiques, la discrimination ou le manque de compétences.

La mesure alternative montre que le chômage aux États-Unis s’élève à 24,3 % en juin, tandis que les chiffres officiels indiquent 3,6 %. C’est une image très différente de ce qui est rapporté par le gouvernement.

Source : ShadowStats.com

Comment la crypto s’intègre-t-elle dans cette image?

La crise financière de 2008 a clairement motivé la création de Bitcoin. Le ou les fondateurs anonymes de Bitcoin visaient à créer une monnaie qui fonctionnerait sans tiers car le système financier traditionnel était largement défaillant. Le résultat était une réserve de valeur non fongible indépendante de l’économie d’un pays particulier. La rareté, la sécurité et la transférabilité sont les trois qualités qui donnent sa valeur au bitcoin. Le bitcoin est une marchandise dans son sens originel, quelles que soient les conditions économiques dans lesquelles il opère. Sa corrélation actuelle avec les actions pourrait ne pas durer éternellement en raison de l’évolution de la perception que les gens en ont.

Il est clair aujourd’hui que la crypto n’est plus un créneau pour les geeks. Les grands acteurs y investissent et les régulateurs ne peuvent plus l’ignorer. C’est la mission de la cryptomonnaie de redonner le pouvoir au peuple par la décentralisation, et son énergie créatrice ne semble pas s’affaiblir de si tôt.

La centralisation devient de plus en plus impopulaire alors que les gens voient ce qui arrive à la plus grande économie du monde et à d’autres économies auparavant fortes. Nous verrons un jour la crypto se découpler des marchés traditionnels, créant un nouveau monde décentralisé avec des économies fortes et un meilleur niveau de vie pour tous. C’est trop audacieux ? Peut-être, mais pas pour rien on nous appelle des passionnés de crypto.