Un financement imparable lève 12,8 millions de dollars pour créer un portefeuille DeFi | Cryptomonnaie

La société de technologie financière allemande Unstoppable Finance a levé 12,5 millions d’euros (12,8 millions de dollars) de série A pour développer son portefeuille de financement décentralisé (DeFi) « Ultimate ».

Le cycle, qui a été mené par Lightspeed Venture Partners, a vu la participation de Rockaway Blockchain Fund et Fabric Ventures. La série A fait suite à un tour de table de 4,5 millions d’euros en octobre de l’année dernière.

Ultimate est une application mobile de portefeuille en libre-service qui offre un accès à un protocole DeFi dans le but d’offrir des investissements et des échanges faciles aux masses. DeFi fait référence aux activités financières menées sur une blockchain, sans l’aide de tiers.

Unstoppable espère rendre DeFi plus accessible à un public grand public en condensant les options disponibles. Les utilisateurs pourront utiliser trois protocoles dans la version initiale du portefeuille : l’échange Orca pour le trading, Lido Finance pour le staking liquide et Friktion Finance pour des rendements plus élevés.

« Les utilisateurs DeFi d’aujourd’hui ont du mal à déterminer quels protocoles parmi la mer d’options présentent des opportunités légitimes adaptées à leur profil de risque », a déclaré le PDG Maximilian von Wallenberg-Pachaly à CoinDesk.

La conseillère de Lightspeed Ventures, Banafsheh Fathieh, a déclaré qu’elle était convaincue qu’Ultimate serait « le conduit manquant » entre DeFi et les investisseurs de détail.

L’application devrait être déployée en version bêta privée dans les prochains jours, avec un déploiement complet sur iOS dans quelques mois. Unstoppable Finance prévoit de le sortir sur Android par la suite. Jusqu’à présent, environ 300 000 utilisateurs se sont pré-enregistrés pour accéder à l’application lorsqu’elle sera disponible.

