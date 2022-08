Pourquoi les commerçants pansent leurs plaies dans l’action des prix ETC | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum Classic a chuté de plus de 4 % à la suite des bénéfices négatifs de Coinbase.

Le prix de l’ETC fait preuve de résilience alors que les investisseurs récupèrent les pièces du ralentissement.

Attendez-vous à voir une session nerveuse avec CPI aux États-Unis donner le ton pour le reste de la semaine.

Le prix d’Ethereum Classic (ETC) a été entraîné à la baisse à la suite des résultats de Coinbase qui sont sortis tard mardi soir juste avant la cloche de clôture américaine. Main dans la main avec l’hiver crypto, les bénéfices de la plateforme d’échange Coinbase ont imprimé en rouge, décevant les investisseurs. La plateforme a été touchée par sa dépendance à l’égard des transactions dans la classe d’actifs la plus malmenée des marchés financiers cette année. Plusieurs crypto-monnaies ont été abordées et retournées à la baisse, ETC se rétablissant ce matin lors de la session ASIA PAC alors que les investisseurs ont repris l’action des prix avec une décote à court terme, bien que le risque se profile au coin de la rue avec l’inflation américaine cet après-midi fixant le ton pour le reste de la semaine.

Le prix ETC pourrait aller dans les deux sens en fonction du ton de l’IPC américain

L’action des prix d’Ethereum Classic pourrait lancer une pièce sur les chiffres de l’IPC américain de cet après-midi et aller au nord ou au sud de l’endroit où il se négocie actuellement, vers la clôture de la session ASIA PAC. Un mouvement haussier est légèrement favorisé car les investisseurs ont rapidement récupéré la petite baisse subie à la suite des bénéfices de Coinbase. Ensuite, l’indice de force relative (RSI) a eu la chance de se refroidir et de plonger davantage sous la barrière de surachat, le préparant à un revirement.

Le prix ETC verra les traders viser toujours 45 $ à la hausse là où il est arrivé le 29 juillet, avec l’objectif de prix ultime toujours à 48 $, le plus haut du 16 avril 2021. C’est un rendement stupéfiant de 30 % si l’inflation baisse, soutenant davantage un scénario boucle d’or parmi les résultats possibles pour les mois à venir. Dans l’effet d’entraînement, la fin de l’hiver cryptomonnaie pourrait être considérée comme proche, car la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours a fortement augmenté et rattrape la SMA à 200 jours, pour briser la croix de la mort et définir une croix dorée, prélude à une autre jambe plus haut dans le rallye crypto.

Le risque d’événement vient sur le dos de la même impression de l’IPC qui, si la baisse devait être mineure ou même montrer une augmentation de l’inflation, ce serait un énorme revers pour le sentiment des investisseurs. Les commerçants retireraient rapidement leurs positions à risque et clôtureraient leurs transactions en profit qui se sont accumulées depuis la mi-juillet. Le prix de l’ETC reviendrait à cette ligne de support orange à 32,90 $ et laisserait les investisseurs avec une perte de 12 % par rapport à l’endroit où le prix de l’ETC se négocie aujourd’hui.