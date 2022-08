Bitcoin se prépare aux données d’inflation américaines alors que les nerfs de l’IPC stoppent les gains de prix BTC | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a atteint des creux de plusieurs jours jusqu’au 10 août alors que les commerçants de crypto se préparaient à l’impact avec de nouvelles données sur l’inflation aux États-Unis.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Trader : le marché « pourrait devenir moche » si l’IPC continue d’augmenter

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD plongeait à 22 668 $ sur Bitstamp lors de la clôture quotidienne la plus récente – son plus bas depuis le 5 août.

L’élan haussier s’était évaporé au cours de la journée précédente, et l’humeur des commerçants était fermement à l’abri du risque alors que les marchés attendaient la dernière lecture de l’indice des prix à la consommation (IPC).

Couvrant juillet, les données étaient attendues à 8 h 30, heure de l’Est, le 10 août, les attentes exigeant qu’elles montrent que l’inflation américaine avait déjà atteint un sommet.

« Les impressions CPI ont été assez déterminantes pour l’action sur les prix BTC », a écrit William Clemente, analyste en chef de Blockware, dans une partie d’un tweet sur l’événement, ajoutant que CPI constituerait un « grand jour » pour la cryptomonnaie.

Un graphique ci-joint a montré l’impact des lectures précédentes de l’IPC sur le BTC/USD.

Graphique annoté BTC/USD montrant les événements CPI. Source : William Clemente/Twitter

Le trader et analyste Daan Crypto Trades a quant à lui donné un IPC de 9,1 ou plus comme « baissier » pour l’action des prix par rapport aux attentes actuelles de 8,7.

« Le marché a pompé sur l’idée que l’inflation a probablement culminé le mois dernier », a-t-il écrit dans un fil dédié.

S’il n’obtient pas cette confirmation aujourd’hui, je pense que cela pourrait devenir moche à court terme, car le pic sera probablement avancé de 1 à 2 mois. Ce qui indique probablement également un pivot retardé de la Fed.

L’analyste macro Alex Krueger s’est quant à lui montré plus dédaigneux, qualifiant l’IPC de « petit chiffre » tout en reconnaissant son impact sur les tendances des actifs à risque.

Le prix du BTC est encore loin de la zone pivot haussière

L’action des prix BTC est donc restée coincée dans une fourchette familière avec des niveaux de support et de résistance classiques toujours en jeu.

BTC / USD encerclait 23 000 $ au moment de la rédaction après avoir perdu plus de 1 000 $ la veille.

Daan Crypto Trades a signalé 24 300 $ comme un niveau crucial à briser et à maintenir pour que Bitcoin «vole», avec 21 000 $ comme cible potentielle en cas de panne.

La ressource de surveillance en chaîne Whalemap a quant à elle poursuivi son analyse des niveaux d’achat et de vente des baleines.

« $ BTC est de retour dans la zone d’accumulation de baleines », a résumé l’équipe Whalemap le 9 août.

Les prix où les baleines s’accumulent agissent généralement comme support ou résistance pour l’action des prix du Bitcoin. La question est, allons-nous rebondir à nouveau ou aller plus loin.

Graphique annoté des entrées de portefeuille Bitcoin Whale. Source : Whalemap/Twitter