Prédiction du prix du Dogecoin : comment échanger le DOGE alors que les marchés de la cryptomonnaie s’enroulent après le récent crash ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin se négocie entre la résistance de 0,078 $ et les niveaux de support de 0,057 $.

DOGE pourrait soit balayer le niveau de 0,074 $ avant de tomber à 0,057 $, soit le faire directement à partir de sa position actuelle.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,078 $ invalidera les perspectives baissières de la pièce meme.

Le prix Dogecoin montre des signes de consolidation car il produit une formation potentielle de pointe. Alors que la direction du DOGE est décidée, il pourrait y avoir un petit détour avant d’atteindre sa cible.

Le prix Dogecoin se prépare pour sa prochaine étape

Le prix Dogecoin se négocie autour de 0,067 $ après avoir produit plusieurs creux plus élevés. Cependant, le niveau de résistance de 0,078 $ semble être un obstacle empêchant DOGE d’augmenter, en conséquence, la pièce meme a produit des sommets plus bas depuis le 27 juin.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’une des deux choses suivantes se produise :

Le prix Dogecoin balaie la liquidité d’arrêt d’achat au-dessus de 0,074 $ et inverse sa tendance à chuter de 21 % à 0,057 $ pour collecter la liquidité d’arrêt de vente. DOGE baisse pour balayer le niveau de 0,057 $ et ignore la liquidité présente au sommet.

Par conséquent, les investisseurs peuvent être prêts à court-circuiter DOGE si l’un de ces événements se déclenche. Un chandelier de quatre heures près du niveau de support de 0,065 $ sera la confirmation du deuxième scénario.

Les acteurs du marché doivent noter que la position est susceptible de générer des rendements élevés et d’être plus efficace si la liquidité d’arrêt d’achat est collectée en premier. De plus, les investisseurs doivent porter une attention particulière au prix du Bitcoin avant de prendre un coup au prix du Dogecoin

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

D’autre part, si le prix Dogecoin produit un chandelier quotidien proche du niveau de résistance de 0,078 $ et le renverse, la thèse baissière sera invalidée. Dans un tel cas, DOGE est susceptible de poursuivre son ascension à 0,10 $.