L’action des prix de Solana deviendra ennuyeuse à moins que l’un de ces niveaux ne soit cassé | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se négocie à l’intérieur d’un triangle symétrique avec des liquidités reposant de chaque côté de celui-ci.

Bien que SOL ait failli éclater, il a été rejeté et poussé dans deux barrières, où il est susceptible de se consolider.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 38,22 $ déclenchera une cassure baissière à 31,66 $.

Le prix de Solana montre une lente prise de contrôle des baissiers après que les haussiers aient réussi à faire monter l’actif. En raison de la vente soudaine de Bitcoin, les altcoins, y compris SOL, ont été durement touchés. Si l’élan ne se balance pas dans une direction particulière, le soi-disant « Ethereum-killer » sera peut-être coincé à l’intérieur de deux barrières.

Le prix de Solana oscille sans biais directionnel

Le prix de Solana a produit des bas plus élevés et des hauts plus bas, indiquant une compression massive pour SOL. Cependant, la récente tentative de hausse a établi un plus bas à 43,77 $ le 8 août. Actuellement, l’altcoin se négocie entre les barrières de 44,37 $ et 38,22 $.

Bien qu’il puisse y avoir une tentative de récupérer partiellement les pertes récentes, le marché est actuellement orienté vers les baissiers. Par conséquent, les investisseurs doivent se préparer à une consolidation des prix de Solana entre les barrières susmentionnées, suivie d’une ventilation du niveau de support de 38,22 $.

Faire cela est susceptible de déclencher un crash de 17% dans SOL, lui permettant de revoir le pied de 31,66 $. Bien que ce niveau serve de support, il pourrait y avoir un balayage en raison de la liquidité restant en dessous. Dans un cas grave, où ce niveau est cassé, le prix de Solana pourrait revoir le niveau de support hebdomadaire de 24,52 $ et, ce faisant, collecter la liquidité d’arrêt de vente reposant sous les mèches formées entre le 13 juin et le 19 juin.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Solana parvient à rebondir sur le niveau de support de 38,22 $ et à franchir l’obstacle de 47,43 $, cela indiquera une cassure et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix SOL pourrait tenter de collecter la liquidité buy-stop reposant au-dessus des mèches formées entre le 15 mai et le 31 mai.

Cette évolution pourrait voir le prix de Solana retester et peut-être balayer le niveau de résistance de 59,31 $.