La banque cryptomonnaie allemande Nuri avec 500 000 fichiers d’utilisateurs pour insolvabilité | Cryptomonnaie

Nuri a déclaré qu’elle était confrontée à une « pression durable » sur la liquidité de ses entreprises en 2022 en raison de « vents contraires macroéconomiques importants et du refroidissement des marchés des capitaux publics et privés ».

Nuri, une jeune banque cryptomonnaie allemande comptant 500 000 clients, a déposé un dossier d’insolvabilité le 9 août, citant d’importantes ventes de crypto, l’insolvabilité de Celsius et d’autres fonds crypto plus tôt cette année comme raison de cette décision.

La banque cryptomonnaie a déclaré que cette décision « assurera la voie la plus sûre » pour tous ses clients, mais a également souligné que l’insolvabilité n’affectera pas ses services, les fonds des clients, les investissements ou la possibilité pour les clients de retirer leurs actifs de la plate-forme.

Nuri a déposé son bilan le mardi 9 août 2022. Cela n’affecte pas nos services, les fonds des clients ou les investissements. Vous pouvez trouver une déclaration complète de cette situation sur le blog Nuri : https://t.co/UgAyckWE7J – Nouri (@NuriBanking) 9 août 2022

Certains clients ont signalé des difficultés à retirer leurs actifs via l’application mobile de Nuri, cependant, Nuri sur Twitter a déclaré que cela était le résultat d’un trafic et d’une utilisation élevés, et a de nouveau souligné que « les fonds sont en sécurité ».

Notamment, l’entreprise elle-même ne gère pas réellement les fonds fiduciaires et cryptomonnaies des clients en raison d’un partenariat Solarisbank AG. Selon le site Web du groupe Solaris, Nuri s’est associé à la banque et à sa filiale crypto Solaris Digital Assets pour externaliser les licences bancaires et de garde crypto.

Cela a permis à Nuri d’étendre ses opérations et ses services en utilisant l’infrastructure/les licences d’actifs bancaires et cryptomonnaies de Solaris. Solaris n’étant confronté à aucun problème de liquidité, Nuri est essentiellement en mesure de poursuivre ses services pendant que l’entreprise subit une restructuration, contrairement à d’autres entreprises qui ont rencontré les mêmes problèmes.

Laissez-nous réitérer l’information la plus importante pour vous : Tous les fonds de vos comptes Nuri sont en sécurité grâce à notre partenariat avec Solarisbank AG. La procédure d’insolvabilité temporaire n’affecte pas vos dépôts, fonds de crypto-monnaie et investissements Nuri Pot qui ont été effectués avec nous.

« Vous avez un accès garanti et pourrez déposer et retirer tous les fonds librement à tout moment. Pour le moment, rien ne changera et l’application, les produits et les services de Nuri continueront de fonctionner », a ajouté Nuri.

Nuri a déclaré qu’elle était confrontée à une « pression durable » sur ses liquidités commerciales en 2022 en raison de « vents contraires macroéconomiques importants et du refroidissement des marchés de capitaux publics et privés » tels que la pandémie mondiale et l’invasion russe de l’Ukraine.

« De plus, divers développements négatifs sur les marchés de la cryptomonnaie au début de cette année, y compris des ventes massives de crypto-monnaie, l’implosion du protocole Luna/Terra, l’insolvabilité de Celsius et d’autres fonds crypto majeurs ont conduit à un marché baissier de la crypto », a écrit Nuri. .

Nuri, basée à Berlin, anciennement nommée Bitwala, a été fondée en 2015 et propose des comptes d’épargne crypto, des paniers d’investissement de portefeuille appelés «Nuri Pots» et des services de trading crypto sur lesquels elle facture des frais de négociation de 1%.

« Nous sommes convaincus que la procédure d’insolvabilité temporaire offre la meilleure base pour développer un concept de restructuration viable à long terme dans la situation actuelle de l’entreprise », a-t-il ajouté.

Nuri rejoint une foule d’entreprises de cryptomonnaie qui ont rencontré des problèmes de liquidité pendant le marché baissier de 2022, les noms les plus notables étant Voyager Digital, Celsius et Three Arrows Capital.