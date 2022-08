First Mover Asia : Bitcoin enclenche son rallye de 4 jours mardi ; Des problèmes dans le cryptoland ? | Cryptomonnaie

L’événement basé à Séoul a offert un retour bienvenu à l’interaction en personne, mais n’a pas réussi à aborder les thèmes les plus brûlants de l’industrie ni à défier ses panélistes.

Prix ​​: Bitcoin enclenche son rallye de quatre jours ; l’éther et les autres cryptos sont inférieurs.

Une semaine coréenne de la blockchain en sourdine ne parvient pas à s'attaquer aux problèmes récents de l'industrie ni à défier ses panélistes.

Bitcoin (BTC) : 23 238 $ −2,6 %

Éther (ETH) : 1 710 $ −4,2 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 122,47 −0,4 %

Or : 1 810 $ l’once troy + 1,3 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,80 % + 0,03

Bitcoin et autres cryptos reviennent au rouge

De James Rubin

La poussée de quatre jours de Bitcoin a été agréable tant qu’elle a duré.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment juste au-dessus de 23 200 $, en baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures et très éloignée de son perchoir temporaire de près de 1 000 $ de plus tôt lundi. Les investisseurs sont apparemment recroquevillés en attendant la publication mercredi matin de l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet aux États-Unis

Les analystes s’attendent largement à ce que l’IPC chute à un niveau encore élevé de 8,7% après avoir atteint un sommet de quatre décennies de 9,1% en juin, suggérant que même si l’inflation ralentit, elle reste suffisamment problématique pour que la Réserve fédérale américaine approuve probablement un troisième point de base consécutif de 75 hausse des taux d’intérêt.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière derrière le bitcoin, a récemment changé de mains à environ 1 700 $, en baisse d’environ 4 % par rapport à la veille et bien loin d’un sommet euphorique de deux mois d’environ 1 800 $ tôt lundi. Les autres cryptos majeurs étaient bien rouges mardi, FILE et KSM ayant récemment chuté de plus de 11% et 9%, respectivement.

« Vous avez constaté une certaine stabilité dans une partie de l’évolution des prix, un peu de rebond par rapport à certains des plus bas récents », a déclaré Don Kaufman, co-fondateur de TheoTrade, à l’émission « All About Bitcoin » de CoinDesk TV.

Mais Kaufman a également souligné une baisse de la volatilité implicite, un mauvais signe pour les prix à court terme.

« Bien qu’il y ait eu un peu de découplage entre le Nasdaq et le marché de la cryptomonnaie, l’ironie intéressante est que cela va faire rage, et les catalyseurs mêmes pour déclencher cela ? Peut-être l’IPC de demain matin. »

Les prix de la cryptomonnaie mardi ont suivi les marchés boursiers, qui ont également chuté, bien que plus modérément que la plupart des jetons. Le Nasdaq, axé sur la technologie, a perdu plus d’un point de pourcentage et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, a baissé de quelques fractions de point. Les investisseurs sont revenus, du moins temporairement, aux stratégies d’aversion au risque qu’ils ont suivies pendant la majeure partie de l’année écoulée. L’or, un actif refuge traditionnel, a légèrement augmenté et a augmenté de plus de 3 % au cours du mois dernier.

Anxiété du marché

Les marchés ont souffert cette semaine des résultats décevants d’un certain nombre de géants de la technologie, notamment les fabricants de puces Nvidia (NVDA) et Micron Technology (MU). Un IPC étonnamment élevé pourrait pousser les marchés à la baisse, suggérant que l’économie américaine continuera à lutter contre les turbulences.

Plus tard dans la journée, Coinbase a déclaré que l’activité de négociation pour son deuxième trimestre avait chuté de près de 30 % par rapport à son premier trimestre et que les revenus avaient manqué l’estimation moyenne des analystes. « Ce fut un trimestre difficile pour la plupart des entreprises du secteur de la cryptomonnaie », a déclaré la présidente et directrice de l’exploitation de Coinbase, Emilie Choi, à Bloomberg TV. Nous avons eu de grands événements épisodiques au cours du trimestre, de sorte que certains de ces prix d’actifs ont diminué, ce qui a un impact sur les actifs sur la plate-forme et d’autres chiffres. »

L’échange de crypto a été secoué par les mêmes vents contraires qui affligent le reste de l’industrie des actifs numériques, incitant l’entreprise à licencier environ 20 % de ses effectifs dans le cadre d’initiatives de réduction des coûts. Plus récemment, une plainte déposée devant le tribunal de district américain du Delaware par l’actionnaire Donald Kocher au nom de Coinbase Global Inc. afirme que la direction de la société a fait des « déclarations fausses et trompeuses » dans les documents publics de la société avant sa cotation directe en avril 2021.

D’autres nouvelles sur la cryptomonnaie étaient plus optimistes avec la société de renseignement cryptomonnaie Messari annonçant des plans pour un financement de 25 millions de dollars sur une plate-forme d’évaluation et d’analyse de 300 millions de dollars Merkle Science et Maker DAO, une organisation autonome décentralisée qui fournit un support financier et opérationnel aux « créateurs », clôturant 19 millions de dollars et des tours de table de 20 millions de dollars, respectivement. Et le protocole de blockchain coréen Klaytn a annoncé qu’il avait engagé 20 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir le développement et le financement de la blockchain dans deux des universités du pays.

Pourtant, Kaufman de TheoTrade a déclaré avec pessimisme que le bitcoin pourrait tomber chez les adolescents, soulignant le « coût de portage énorme » intégré à l’actif. Kaufman a déclaré que la hausse des taux d’intérêt affecte les mineurs et les autres acteurs du marché de la cryptomonnaie qui utilisent des prêts et d’autres titres de créance « pour transporter leur crypto ».

« Une hausse de 75 points de base est insondable pour une installation de crypto-minage », a-t-il déclaré. « Ils vont payer à deux chiffres. »

Kaufman a ajouté: « Il est difficile à ce stade d’être extrêmement haussier en termes d’action des prix au jour le jour en bitcoin, jusqu’à ce que la Fed tourne la table pour peut-être quelques commentaires accommodants, et nous pouvons [be] assez loin de ça. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN +2,4% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Stellar XLM −7,2 % Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA −5,9 % Divertissement Terre LUNA −5,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Un problème à Cryptoland ? Pas à la Mega Blockchain Week de Corée du Sud

Par Sam Reynolds

Les discours et les panels de la Korea Blockchain Week se sont terminés mardi après-midi. Le méga événement a été un retour bienvenu à l’interaction personnelle, mais s’est avéré être à court de drame alors même que la crypto en Corée du Sud atteint un point d’inflexion.

L’appétit des investisseurs particuliers pour les jetons continue d’être fort, alors même que le marché attend avec impatience de voir ce qu’il adviendra du sentier de guerre que semblent suivre les procureurs coréens.

La Korea Blockchain Week a fonctionné dans un monde parallèle. Il n’y a pas eu de discussion sur les leçons apprises et la reconstruction post-Terra. C’est comme si rien de mal ne s’était jamais produit dans la crypto.

Peut-être que l’atmosphère feutrée est un produit de la façon dont les panneaux ont été structurés. La plupart des intervieweurs étaient des investisseurs en capital-risque ou, dans le cas de la session du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, le chef de l’entreprise pour l’Asie. Les personnes qui posent les questions ont tout intérêt à voir l’industrie réussir. Ils ont été réticents à défier les personnes interrogées. Il n’y a pas eu de recul ou le type de feux d’artifice qui mène à une nouvelle réflexion et à l’innovation.

L’approche de la Korea Blockchain Week a rendu un très mauvais service aux personnes présentes, leur donnant une impression inexacte de l’état de l’industrie.

Considérez: Un panel intitulé «La prochaine génération de finances sur Blockchain», mettant en vedette Dylan Macalinao, n’a pas mentionné les hijinks des frères Macalinao – simulant la plupart d’un écosystème de finance décentralisée (DeFi) – et ce que cela signifiait pour l’avenir de Solana ou d’autres couche 1 blockchainx avec les développeurs anon. Dans le récit de la conférence, ce stratagème Solana de 7,5 milliards de dollars n’a jamais eu lieu. Macalinao, qui devait présenter en personne, ne s’est même pas présenté, se joignant virtuellement à une connexion Internet craquante depuis un lieu non divulgué.

Les questions et les réponses étaient toutes bromures et platitudes de toute façon. La discussion a porté sur la clarté de la réglementation, la création de meilleures interfaces utilisateur pour DeFi et la manière d’attirer davantage de participants au détail – des sujets peu percutants de Doo Wan Nam, le directeur de l’exploitation du fonds de capital-risque Stable Node.

La séance de Zhao était plus ou moins la même. Au cours de ses 30 minutes allouées, il a expliqué au modérateur Leon Foong, responsable de l’APAC chez Binance, à quel point le système de connaissance de votre client (KYC) de Binance est génial et comment la société collecte des licences dans le monde entier. Pas vraiment de matériel captivant, surtout lorsque Binance se retrouve dans un débat sur la propriété d’une bourse basée en Inde qui est la cible d’une enquête sur le blanchiment d’argent lancée par les autorités locales.

Les chambres d’écho ont déjà nui à l’industrie de la cryptomonnaie. Pensez à la façon dont Three Arrows Capital est passé de l’un des acteurs les plus célèbres de l’industrie à la possible chute de nombreux acteurs de l’infrastructure cryptomonnaie, apparemment du jour au lendemain.

Parfois, des questions inconfortables doivent être posées. Les meilleures conférences ne peuvent pas être toutes festives.

