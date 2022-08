Une baisse de 75% est-elle encore possible pour le prix Ethereum Classic ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic continue d’afficher une force sur le marché en fonction du volume.

ETC a déjà échoué malgré des caractéristiques techniques haussières similaires.

L’invalidation de la tendance haussière dépend de la détention de 13 $ comme support.

Le prix Ethereum Classic est contradictoire

Le prix d’Ethereum Classic a augmenté de 100 % entre le 12 juillet et le 24 juillet avant qu’une courte consolidation ne se déroule. Après quelques jours peu profonds de congestion latérale, le prix Ethereum Classic a lancé un autre rallye de 90 %.

Le prix Ethereum Classic a tendance à se consolider sous un faible volume propulsant plus haut. L’indice de force relative montre une divergence baissière entre les sommets établis en mars 2022 à 48 $ et les récents sommets d’août près de 39 $. Au cours du mois de mars, l’indicateur de profil de volume a affiché une augmentation classique du volume, tout comme il l’est actuellement. Pourtant, finalement, les haussiers ont perdu leur élan et un événement de balayage des bas s’est produit quelques jours après.

Le prix Ethereum Classic se vend actuellement aux enchères à 36,81 $. Bien que les objectifs haussiers à court terme se situent à 48 $, 50 $ et 60 $, les investisseurs doivent être conscients de l’historique du prix Ethereum Classic car il a tendance à s’écarter des méthodes d’action de prix de style classique. Un événement de balayage des bas restera sur les cartes jusqu’à ce que le RSI trouve l’équilibre et reconquiert le territoire de survente.

Graphique ETC/USDT sur 3 jours

Ainsi, il est préférable de considérer le prix Ethereum Classic comme un actif liquide à court terme au lieu d’une pièce de monnaie à hodl fidèlement. Les premières preuves d’un ciblage d’événement de balayage des bas seront une violation de 18,90 $. Si les traders perdent du terrain à ce niveau, 13 $ et potentiellement 8 $ seront sur les cartes, ce qui entraînera une diminution allant jusqu’à 75 % par rapport au prix actuel d’Ethereum Classic.

