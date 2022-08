Détenteurs de BAYC, méfiez-vous : les escrocs par hameçonnage escroquent les détenteurs de NFT pour des millions de dollars | Cryptomonnaie

Le détective crypto ZachXBT a identifié deux escrocs qui ont fraudé les détenteurs de NFT pour des millions de dollars.

Les escrocs par hameçonnage ont fraudé les détenteurs du Bored Ape Yacht Club et ont laissé derrière eux une traînée de transactions.

Avec l’approche de la fusion Ethereum, les détenteurs de NFT doivent se méfier des escroqueries par hameçonnage dans l’écosystème Web3.

Un analyste et enquêteur en chaîne a retrouvé deux escrocs qui ont fraudé les investisseurs de leurs NFT Bored Ape Yacht Club. Heureusement, en suivant quelques étapes simples, les détenteurs de NFT peuvent rester à l’abri des escroqueries par hameçonnage et des imitateurs dans l’écosystème Web3.

Un analyste découvre des escrocs par hameçonnage qui ont fraudé des utilisateurs

Au cours de l’année écoulée, les escrocs sont devenus plus créatifs face aux utilisateurs d’hameçonnage sur Web3. ZachXBT, un analyste et enquêteur en chaîne, a conclu une enquête sur les escroqueries NFT et a identifié deux escrocs par hameçonnage de France qui ont fraudé des personnes sur des NFT d’une valeur de millions de dollars à partir de leur piste de transactions.

Les deux escrocs ont fait leur première victime, l’utilisateur de Twitter Dilly Dally pour Bored Ape Yacht Club (BAYC) # 237 après avoir cliqué sur un lien partagé par un membre vérifié du BAYC Discord et approuvé une transaction sur un site Web. L’utilisateur a été amené à croire que cliquer sur le lien produirait une version animée de son singe. Malheureusement, il a été victime d’une arnaque et une fois la transaction approuvée, il a perdu son NFT au profit de l’escroc.

BAJC #237

L’escroc a vendu BAYC # 237 pour 178 000 $ (47 ETH). L’escroquerie par hameçonnage s’est poursuivie et un autre utilisateur, détenteur du BAYC #6166, a été victime d’une fraude similaire. L’escroc a fait plusieurs autres tentatives pour frauder plusieurs propriétaires de BAYC sur Twitter, en leur envoyant les mêmes messages directs et un lien pour animer leur NFT. Le fraudeur a vendu BAYC # 6166 pour 74,5 WETH, soit près de 180 000 $.

L’enquêteur a identifié les deux escrocs comme étant Mathys et Camille de France. Les deux détenteurs de NFT ne sont pas les seules victimes des fraudeurs. Les escrocs français ont créé des sites de phishing pour Azuki, Sudoswap et Doodles, fraudant les utilisateurs pour 497 ETH (851 000 $) de crypto-monnaies.

Les piratages sont une préoccupation croissante pour les utilisateurs et Hong Kong a connu une augmentation des escroqueries cryptomonnaies au cours des dernières années. Selon un rapport récent, les escroqueries cryptomonnaies à Hong Kong ont grimpé de 105 % au premier semestre 2022. L’ironie est que Hong Kong est considérée comme la nation la plus prête pour la cryptomonnaie au monde.

Comment protéger les NFT contre les escroqueries par hameçonnage

Pour vous protéger contre les escroqueries par hameçonnage, vérifiez les URL avant de les ouvrir. Ne vérifiez ni n’effectuez aucune activité associée au clic sur des liens menant à votre portefeuille s’ils sont externes et partagés dans un DM sur Twitter ou un e-mail.

Lorsqu’un individu, une plate-forme ou un service demande des informations sensibles, confirmez si vous êtes sur la bonne URL ou contactez l’équipe de support client. Dans le cas où les portefeuilles MetaMask effectuent des vérifications via l’URL de domaine officiel MetaMask.io, assurez-vous de ne pas cliquer sur les publicités sponsorisées.

Si vous n’êtes pas au courant de la légitimité d’un site Web, ne cliquez pas sur les liens des listes blanches ou des airdrops. À moins que vous ne vérifiiez la source, vérifiez que chaque URL n’a pas d’intention malveillante. Ipqualityscore.com est l’un des nombreux services qui vous permettent de vérifier l’URL pour une intention malveillante, avant de cliquer dessus.