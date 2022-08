Le prix de Crypto.com campe ici après avoir abandonné les plans à 1,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com s’effondre sous une ligne de tendance ascendante clé après avoir fait face à une résistance difficile à 0,1560 $

Les baleines de CRO ont enregistré des bénéfices précoces lors du passage à 0,1560 $, entravant la reprise à 1,0000 $.

Le SMA de 50 jours est le support immédiat empêchant le prix de Crypto.com de glisser à 0,1421 $ et 0,1360 $, respectivement.

Une autre correction du marché baissier a effacé la plupart des gains observés lundi, et des jetons comme Crypto.com n’ont pas été épargnés par la hache. Au cours des dernières 24 heures, CRO a perdu 3,5 % de sa valeur pour s’échanger des mains à 0,1462 $. D’un point de vue fondamental et technique, les acheteurs doivent revenir sur la planche à dessin et trouver un complot pour la reprise tant attendue à 1,0000 $.

Le prix de Crypto.com porte le poids alors que les baleines réalisent des bénéfices précoces

Les baleines sont probablement la principale force qui fait baisser le prix de Crypto.com. Sur la base de la métrique de distribution d’approvisionnement ci-dessous, le nombre d’adresses détenant entre 1 million et 10 millions de jetons CRO a plongé à 1 064 contre un sommet de 1 127 sur 30 jours.

Au départ, le changement ci-dessus peut sembler subtil, mais le mouvement de volume de ces investisseurs est colossal – d’où l’énorme impact sur le prix de Crypto.com. Si les baleines continuent leur frénésie de vente, les investisseurs devraient s’acclimater au CRO en explorant des niveaux plus descendants.

Distribution d’approvisionnement Crypto.com

Crypto.com fait également face à une diminution significative du nombre d’adresses nouvellement créées. La métrique de croissance du réseau de Santiment montre que seulement 285 nouvelles adresses ont été créées lundi, contre 543 adresses le 19 juillet. Il convient de mentionner qu’une baisse constante de cette métrique implique que l’adoption générale est en baisse, ce qui prive le CRO de l’élan nécessaire pour soutenir le mouvement à la hausse.

Croissance du réseau

Le renversement du marché baissier du prix de Crypto.com n’est pas encore terminé

Le prix de Crypto.com semble avoir atteint son niveau plancher ultime lorsqu’il a rebondi sur le support à 0,1109 $ en juin et juillet. La congestion des acheteurs dans la région a propulsé le CRO à des sommets autour de 0,1560 $, confirmant un passage potentiel à 1,0000 $. Cependant, les progrès ont été entravés par des facteurs fondamentaux et microéconomiques, entraînant des pertes en dessous de la ligne de tendance ascendante, comme observé dans le graphique ci-dessous.

Graphique CRO/USD sur quatre heures

L’indice de force relative (RSI) dans le même laps de temps de quatre heures révèle une divergence baissière par rapport au prix. Si la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours s’effondre, la pression de vente peut augmenter, poussant le prix de Crypto.com à rechercher un support à 0,1421 $ et 0,1360 $, respectivement. Pour que le CRO soit plus sûr, les acheteurs doivent échapper à la résistance de la fourchette (de 0,1421 $ à 0,1560 $) et progresser vers 1,0000 $.