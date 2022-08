Ce qu’il faut surveiller à l’ETH pour réserver 30% de gains | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est en plein essor et s’éloigne de ses plus bas de 2022.

Le prix des ETH détient toujours plus de 30% de gains et pourrait dépasser 2 000 $.

Deux éléments principaux sont présents qui doivent rester intacts comme confirmation du rallye.

L’action des prix d’Ethereum (ETH) imprime un rallye estival qui a commencé le 13 juillet et depuis lors, a été soutenue par la ligne de tendance ascendante verte qui a été identifiée lorsque l’action des prix a plongé à la recherche d’un support près de la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours sur 26 juillet. Le rallye coïncide avec un changement de sentiment où les traders pourraient se concentrer sur quelques éléments qui pointent vers une éventuelle baisse des taux au début de 2023 et créer l’image d’un scénario boucle d’or. La prudence s’impose car plusieurs responsables de la Fed repoussent cette décision, bien que la première décision officielle sur les taux de la Fed soit encore dans quarante jours, ce qui laisse beaucoup de place pour que ce rallye se poursuive avant que les investisseurs ne commencent à s’inquiéter et à s’inquiéter de ce que la Fed fera.

Le prix de l’ETH a une fenêtre de 40 jours pour se rallier

Le prix Ethereum est largement soutenu par la ligne de tendance ascendante verte mentionnée dans la déclaration d’ouverture ci-dessus. Une mesure supplémentaire est ajoutée car les traders pourraient récupérer 1 688 $ et agir désormais comme une double ceinture de sécurité avec la ligne de tendance ascendante verte. Comme l’action des prix continuera à grimper, attendez-vous à ce que ce niveau perde son pouvoir de support une fois que cela se produira, et pour l’instant, il offre une excellente entrée pour une autre étape.

Le prix de l’ETH pourrait d’abord bondir vers 1 928 $ avec la ligne violette identifiée pour un niveau historique pivot et juste quelques dollars en dessous du R1 mensuel, qui est sur le point à 2 000 $. D’une part, un grand niveau psychologique fonctionnera comme un aimant pour tirer l’action des prix plus haut et, en attendant, agira comme un niveau intermédiaire pour comptabiliser les bénéfices, vu sa pertinence. Compte tenu de l’horizon temporel jusqu’à la prochaine décision sur les taux de la Fed, un test à 2 278 $ serait possible et logique car la résistance mensuelle R2 correspond pour l’instant à la SMA de 200 jours et fonctionnera comme un plafond pour tout autre mouvement à la hausse.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque est que la double ceinture de maintien ne tienne pas. Une cassure en dessous de 1 688 $ pourrait voir l’ETH devenir incontrôlable et tomber comme un couteau vers 1 400 $ – pour rechercher un support au SMA de 55 jours et avec 1 243 $ comme résultat net. Ce dernier niveau et la dernière ligne de défense une fois franchis, garantissent de nouveaux creux pour 2022.