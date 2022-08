LUNA de Terra récupère un obstacle important avant d’imprimer des gains de 15% | Cryptomonnaie

Le prix Terra s’ouvre et touche la base au-dessus d’un niveau technique clé.

Alors que le prix de LUNA se soutient, une nouvelle zone s’ouvre pour des gains vers 0,000137 $.

Attendez-vous à voir une augmentation lente, car l’action des prix est un peu en retard par rapport aux autres principales crypto-monnaies.

Le prix de Terra (LUNA) est en train d’augmenter lentement, récupérant un obstacle clé pour inciter suffisamment les investisseurs à rester dans le commerce. Alors qu’un niveau clé de Fibonacci est testé pour le support, 15 % supplémentaires de gains à la hausse sont en cours, car le prix de LUNA pourrait revenir vers 0,000137 $, un niveau jamais vu depuis la mi-juin. Ce faisant, une partie de l’implosion reviendra, et Terra retrouvera une partie de sa crédibilité.

Le prix LUNA pourrait retrouver une certaine crédibilité

Le prix de Terra a eu des problèmes pour récupérer le niveau de Fibonacci à 0,000118 $, l’action des prix oscillant au-dessus et en dessous ces derniers jours. Les acheteurs se sont approchés du niveau de Fibonacci de 78,6 % à 0,000112 $ et ont commencé à acheter dans l’action des prix, repoussant l’action des prix au-dessus du niveau de Fibonacci de 0,000118 $. Un fort signal haussier a été délivré ce matin avec une ouverture au-dessus et même un petit test à la baisse qui se répercute assez rapidement, ce qui indique un scénario de surpondération des traders.

Le prix de LUNA devra encore casser le plus haut du 30 juillet à 0,000123 $ avant que les investisseurs puissent commencer à penser à atteindre 0,000137 $. Avec les vents favorables doux et les marchés mondiaux à l’avant-garde, l’élan pourrait apporter un support substantiel à la reprise. Cependant, au vu des performances de certains de ses principaux homologues, l’action sur les prix de LUNA semble être à la traîne et ne pas profiter pleinement de la reprise estivale, ce qui indique une hausse lente et un potentiel de hausse plutôt limité à moyen terme.

LUNA/USD Graphique journalier

Le risque à la baisse s’accompagne d’un support du niveau de Fibonacci à 0,000118 $ défaillant et d’un recul à la recherche d’un support trouvé sur la ligne de tendance ascendante verte. Le niveau fixe à 0,000115 $ a déjà été trop découpé pour conserver toute pertinence et tout support. Les investisseurs devront donc prendre un rendement négatif de 5% à 6% s’ils veulent rester avant d’atteindre le support.