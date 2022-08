BTC / USD en hausse alors que la ligne de tendance ascendante soutient la hausse | Cryptomonnaie

Analyse technique BTC/USD

Montez comme prévu.

Je tiens la position longue.

Tendance haussière lente mais régulière.

M H3 puis M H5 sur forte cassure

MEGATREND MAs : haussier.

Graphique D1 BTC/USD

1. Début de la ligne de tendance.

2. Balancez-vous haut.

3. Plus bas.

4. Plus haut.

5. Plus bas.

6. Cible d’évasion.

Le BTC/USD est devenu un atout. Nous pouvons repérer la forte corrélation avec les actions américaines, en particulier US100 et SNP500. Le marché évolue dans une tendance haussière lente mais régulière. Vous pouvez voir ma position dans le compte réel et je la tiens bien sûr. Quand tout le monde vendait, j’achetais le BTC pour des raisons évidentes. Le cours est engagé dans un triangle ascendant à sommet plat et le premier objectif se situe autour de 25000.

Pourquoi avez-vous besoin d’inflation? Pour que les actions montent plus haut. Fondamentalement, lorsqu’il y a de l’inflation, cela indique que les prix des biens et des services sont plus élevés. ce qui indique plus de revenus pour les entreprises. D’un autre côté, cela peut signifier plus de coûts pour les entreprises. La corrélation positive sur les marchés BTC/USD et actions est évidente et le marché devrait se déplacer vers la première cible. Si 25000 cassent, nous sommes à nouveau sur le chemin de la zone 31000.