Réaction bouillonnante du marché face à une Fed moins agressive, l’ETH est la plus recherchée avant la fusion | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale augmentant les taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage pour la deuxième fois consécutive dans le but de contenir l’inflation galopante, Bitcoin, comme tous les marchés, a répondu de manière positive. Malgré la hausse de 75 bps, les acteurs du marché ne l’ont pas perçue négativement. Une inflation élevée avait déjà alimenté la spéculation d’une hausse entière d’un point de pourcentage avant la réunion de la banque centrale. Un taux d’emprunt au jour le jour de référence de 2,25 % à 2,5 % est actuellement à son plus haut niveau depuis décembre 2018.

Réduire l’inflation n’est pas sans risque. Les dépenses de consommation et l’activité des entreprises diminuent alors que l’inflation menace de mettre l’économie à genoux. En fait, certains analystes, dont moi-même, pensent que les économistes pensent que l’économie américaine est déjà en récession ou se dirige vers une récession imminente.

Quand les choses vont si mal, pourquoi les marchés se rallient-ils ?

Powell a noté que les taux d’intérêt se situaient dans la fourchette des taux d’intérêt neutres, que la Fed considère comme ni accommodants ni restrictifs. Au taux neutre, l’économie délivre son taux de croissance potentiel du PIB sans surchauffe ni refroidissement excessif. Sur la base de cette hypothèse, le marché pense que les rendements obligataires vont baisser et tous les autres actifs sont évalués en conséquence.

Une baisse des rendements obligataires réels encourage les investisseurs à acheter des actifs à risque plus élevé pour un rendement plus élevé. Dans un environnement de baisse des taux d’intérêt, le marché s’attend à ce que les entreprises se développent. C’est pourquoi un rallye du Nasdaq, du S&P 500 et du Bitcoin ont tous été attribués à des hypothèses de croissance plus élevées associées aux actions technologiques.

Les traders d’options s’entassent dans l’ETH en attendant la fusion

Malgré des conditions de marché baissières, Ethereum a surperformé Bitcoin de 29% au cours du mois dernier. L’intérêt ouvert agrégé des options Ethereum est actuellement supérieur à celui de Bitcoin, ce qui suggère qu’Ethereum est actuellement la crypto la plus populaire.

En raison du récit « Merge » et d’une hausse des taux de 75 points de base, les contrats ETH et les dérivés ont attiré le plus l’attention des investisseurs, marquant le premier retour de la présence de détail en chaîne depuis avril-mai. Le volume des dérivés basés sur l’éther a augmenté alors que les traders parient sur la réaction du prix.

De plus, selon une étude de la société de couverture de crypto-monnaie Galois Capital, 33,1% des personnes interrogées s’attendent à ce que la fusion conduise à la création de deux blockchains parallèles, ETH1 (PoW) et ETH2 (PoS).

Cela explique pourquoi la flambée continue des prix d’Ethereum Classic (en hausse de 141 % sur le mois) semble hautement spéculative, étant donné que seuls quelques projets utilisent la chaîne. Cela rend ETC susceptible de « vendre les nouvelles » après la fusion.

Selon les données de Coinglass, la valeur en dollars cumulée des contrats d’options d’éther ouverts sur les principales bourses était de 6,65 milliards de dollars au moment de la rédaction.

Source : Coinglass

Cependant, le rendement implicite à terme des ETH ne s’est pas amélioré de manière significative en raison de l’absence d’amélioration de la liquidité macro. Par conséquent, le plafond global des offres pour les investisseurs est encore relativement faible dans l’environnement de marché actuel. Les prix et l’exposition augmentent ensemble à mesure que les acheteurs et les vendeurs s’équilibrent, provoquant un niveau de stabilité inhabituel pendant un marché baissier, qui est probablement temporaire.

Présentation des gagnants

Le jeton Flow (FLOW) de Dapper Labs, un jeton créé pour les propres projets NFT sportifs de Dapper, a ajouté 57% la semaine dernière, se ralliant à l’annonce d’Instagram selon laquelle son initiative NFT inclut désormais des objets de collection de Flow.

Source : CoinGecko

Au cours des deux dernières semaines, Filecoin (FIL) a augmenté de 61 % à la nouvelle du partenariat entre la Fondation Filecoin et le Harvard University Library Innovation Lab (LIL). Ensemble, ces deux institutions exploreront des solutions technologiques décentralisées pour préserver l’information numérique.

Source : CoinGecko

Avec l’amélioration de la confiance des investisseurs dans Defi, Yearn.finance (YFI) a gagné 69,9% au cours des deux dernières semaines, suivant les traces d’Aave (+44,7% au cours du dernier mois) et de Compound (+35% au cours du mois dernier).

Source : CoinGecko