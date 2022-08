Axie Infinity cherche à « doubler » sur le marché coréen : KBW | Cryptomonnaie

Sky Mavis, la société derrière le poids lourd Play-to-Earn (P2E) Axie Infinity cherche à « doubler » en Corée du Sud et à accélérer l’adoption malgré les obstacles réglementaires.

S’adressant à Cointelegraph lors de la Korea Blockchain Week le 9 août (heure locale), le co-fondateur de Sky Mavis et responsable de la croissance, Jeffrey Zirlin, a déclaré que malgré l’interdiction nationale des jeux P2E toujours en place, le « marché coréen est l’un des plus d’importants marchés de jeux dans le monde, et nous avons des tonnes de joueurs en Corée du Sud.

Zirlin a ajouté que la société cherchait actuellement des moyens d’adapter le jeu Axie Infinity à sa cohorte de joueurs coréens :

Je pense que vous savez, nous voulons doubler. Nous voulons localiser par exemple, les Coréens ne parlent pas beaucoup l’anglais, n’est-ce pas ? Il y a donc en fait beaucoup d’obstacles à la mise du jeu entre les mains des joueurs coréens.

« Mais beaucoup de nos meilleurs joueurs du classement sont coréens […] Les Coréens sont parmi les meilleurs joueurs du monde », a-t-il ajouté.

Le comité de notation et d’administration des jeux de Corée du Sud interdit la sortie de jeux P2E blockchain nationaux en raison de politiques anti-jeu strictes. En décembre, le gouvernement a également décidé d’interdire à Google Play et à l’Apple Store de répertorier ces jeux en Corée.

« Au niveau de la réglementation, c’est encore assez tôt. C’est similaire aux magasins d’applications où vous savez, ce sera un processus de négociation et d’éducation », a noté Zirlin, ajoutant qu’il espère que l’adoption du P2E suffira à inciter le gouvernement à revenir sur sa réglementation belliciste à l’avenir :

C’est vraiment Uber comme approche, n’est-ce pas ? Ils viennent de le lancer, ils l’ont mis entre les mains du plus grand nombre de personnes possible et une fois qu’ils ont atteint une masse critique, les régulateurs ont dû faire avec.

Le projet Axie Infinity en est encore à sa phase d’accès précoce et n’a pas encore déployé d’application via Google Play ou l’Apple Store. Selon Active Player, le jeu comptait environ 766 000 personnes qui se sont connectées pour jouer au jeu le mois dernier, bien loin des sommets de 2,7 millions enregistrés en janvier de cette année.

Dans l’état actuel des choses, Axie Infinity cherche à accélérer l’adoption – en Corée et dans le monde – en améliorant l’expérience de jeu et en élargissant son écosystème via de nouveaux modes de combat tels que Origin, qui a dépassé plus de 600 000 inscriptions à la mi-juin.

L’origine est notre objectif principal en ce moment. Donc, construisez cela et rendez-le plus immersif, en ajoutant une progression verticale, comme des runes et des charmes et des améliorations de parties du corps pour agir comme des puits durables [burning mechanisms] pour les jetons et le rendre plus amusant.

« Origin est livré avec trois axes de démarrage gratuits (personnages NFT) afin que les gens puissent tomber amoureux du jeu [without having] prendre des décisions économiques ou financières », a-t-il ajouté.