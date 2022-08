Prix ​​​​du bitcoin au point de rupture : 29 000 $ ou 21 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre un manque de biais directionnel à l’approche du niveau de résistance de 24 655 $.

Un manque de pression d’achat pourrait faire chuter BTC au niveau de support immédiat à 21 430 $.

Une clôture quotidienne en chandelier qui transforme le niveau de 24 655 $ en un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Le prix du Bitcoin a montré une résurgence de traders qui l’ont poussé plus haut au cours des dernières 48 heures. Cependant, ce mouvement pourrait s’arrêter et s’inverser si certains niveaux de résistance ne sont pas franchis. Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à l’évolution de l’évolution des prix au cours des prochaines heures.

Le prix du Bitcoin arrive à un point d’inflexion

Le prix du Bitcoin fait face à un rejet dans la zone d’approvisionnement de quatre heures, allant de 23 932 $ à 24 722 $. De plus, BTC est sur le point de retester le point médian du crash de 42% à 24 655 $, ce qui rend ce niveau difficile à dépasser.

Par ailleurs, le triple tap, alias modèle d’inversion supérieur, s’est également formé, ajoutant de la crédibilité à un mouvement baissier dans un proche avenir.

De plus, il y a des inefficacités et des liquidités à la baisse qui doivent être collectées. Toutes ces considérations suggèrent qu’un ralentissement semble plausible, du moins jusqu’à ce qu’il soit invalidé.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin balaie à nouveau le niveau de 24 655 $, déclenchant un signal de vente. La baisse qui en résulte pourrait faire chuter BTC à l’écart de juste valeur de quatre heures, c’est-à-dire l’inefficacité des prix, à 21 430 $.

Ce n’est que le premier mouvement des baissiers, car le prix du Bitcoin pourrait baisser pour collecter la liquidité côté vente restant en dessous des creux égaux formés à environ 20 750 $.

Ces niveaux sont probablement la cible des teneurs de marché et des baleines et BTC est susceptible de former une base ici. Cependant, dans un cas extrêmement baissier, le prix du Bitcoin pourrait balayer la fourchette de 17 579 $ et déclencher un crash à 13 000 $, où un macro fond pourrait se former.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une clôture quotidienne en chandelier qui transforme le niveau de 24 655 $ en un plancher de support invalidera la thèse baissière. Dans un tel cas, BTC pourrait déclencher une montée en puissance qui pourrait retester le niveau de 28 000 $ à 29 000 $.