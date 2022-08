20 millions de développeurs JavaScript peuvent désormais créer des applications sur NEAR : KBW 2022 | Cryptomonnaie

« Un étudiant peut créer une application sans avoir besoin d’apprendre de nouvelles langues sans avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences », a déclaré Illia Polosukhin, fondatrice de NEAR.

20 millions de développeurs JavaScript auront désormais la possibilité d’écrire des contrats intelligents blockchain et de créer des applications sur le protocole NEAR, après avoir déployé lundi les kits de développement logiciel JavaScript (JS SDK).

S’adressant à Cointelegraph lors de la Korea Blockchain Week (KBW) le 9 août (heure locale), la fondatrice de NEAR, Illia Polosukhin, a souligné que cette décision ouvrira le créneau du développement de la blockchain à un public beaucoup plus large :

Il y a environ 20 millions de développeurs JavaScript dans le monde. Probablement comme chaque développeur d’une manière ou d’une autre a écrit JavaScript dans sa vie. Et ce que nous vous permettons de faire, c’est d’écrire des contrats intelligents en JavaScript.

«Avant, nous avions Solidity, donc pour Ethereum et les autres couches 2, nous avions Rust, ce que sont principalement Solana et Near. Et donc Solidity compte probablement 100 000 développeurs qui le connaissent, et ceux qui sont actifs encore moins. Il y en a encore moins probablement à Rust », a-t-il ajouté.

Dans une annonce du 8 août partagée avec Cointelegraph, NEAR a souligné que le SDK JS inclut le « cadre de contrat lui-même, des exemples et des tests de contrat JavaScript et TypeScript ».

Polosukhin a poursuivi en notant que les SDK JS pouvaient être utilisés par n’importe qui, des étudiants cherchant à plonger leurs orteils dans la blockchain, aux personnes du secteur commercial cherchant à accélérer leurs projets.

« Un étudiant peut créer une application sans avoir besoin d’apprendre de nouvelles langues sans avoir besoin d’acquérir de nouvelles compétences. Il sera également plus facile pour les entrepreneurs d’embaucher [devs]afin qu’ils puissent réellement constituer des équipes plus fortes, plus rapides et livrer des produits plus rapidement », a-t-il déclaré, ajoutant que :

L’idée de Near est donc de créer un système très extensible et puissant qui permet aux développeurs de créer vraiment n’importe quoi, des applications simples aux applications très complexes.

Interrogé sur la question de savoir si les SDK JS seront compatibles avec la machine virtuelle Ethereum étant donné que NEAR est un concurrent d’Ethereum, Polosukhin a déclaré que l’offre fonctionnera spécifiquement sur Near, mais qu’il est possible de créer des contrats intelligents compatibles EVM à partir du SDK, un peu comme la façon dont EVM mise à l’échelle compatible Aurora a été créé sur NEAR.

NEAR est une plate-forme d’application décentralisée (dApp) lancée en avril 2020, conçue pour être conviviale et conviviale pour les développeurs. Son jeton natif NEAR est actuellement le vingt-quatrième plus grand actif cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière à 4,1 milliards de dollars.

L’actif est au prix de 5,44 $ au moment de la rédaction et a augmenté de 42,8 % au cours des 30 derniers jours selon CoinGecko.