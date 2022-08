First Mover Asia : BTC détient près de 24 000 $ ; Pourquoi avons-nous besoin d’Ethereum PoW alors que nous avons Ethereum Classic ? | Cryptomonnaie

Les méga-entrepreneurs en crypto Vitalik Buterin et Justin Sun s’affrontent sur l’avenir d’Ethereum.

Bitcoin (BTC) : 23 843$ +2,5%

Éther (ETH) : 1 779 $ + 4,1 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 140,06 −0,1 %

Or : 1 786 $ l’once troy + 0,8 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,77 % -0,07

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin augmente tôt et détient ensuite près de 24 000 $; Autres ascensions de cryptos

De James Rubin

Bitcoin a franchi la porte de départ lundi, craquant 24 000 $ à un moment donné avant de s’installer juste en dessous de ce seuil alors que les investisseurs ont commencé une attente de deux jours pour les derniers chiffres d’inflation.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 23 800 $, en hausse de plus de 2 % au cours des 24 heures précédentes. Le bitcoin s’est rallié au cours des quatre derniers jours au milieu de signes encourageants que l’inflation sera bientôt sous contrôle sans déclencher une forte récession.

« Bitcoin reste proche de ses sommets récents alors que les commerçants de crypto cherchent à voir si l’hiver de crypto est terminé », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques à Oanda, dans un e-mail.

Ether a suivi une tendance similaire, atteignant un sommet de deux mois au-dessus de 1 800 $ plus tôt dans la journée avant de prendre pied légèrement en dessous de ce niveau. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a récemment augmenté de plus de 4% par rapport à la veille. D’autres cryptos majeurs ont passé une grande partie de leur journée fermement dans le vert avec GRT en hausse de plus de 16% et DOT en hausse de plus de 7%.

La plate-forme de prêt crypto assiégée Celsius a grimpé en flèche de plus de 24% pour se négocier à un prix plus élevé qu’avant de rencontrer des difficultés financières et d’arrêter les retraits des utilisateurs début juin. Mais Brett Sifling, directeur de Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, a déclaré à CoinDesk que CEL avait peut-être été emporté par une vague d’actifs spéculatifs et d’actions de mèmes. Et d’autres observateurs du marché ont attribué la hausse à une courte compression organisée sur Twitter sous la bannière #CELShortSqueeze et n’ont pas vu d’avenir brillant pour la pièce.

Les principaux indices boursiers ont clôturé presque à plat après les résultats du deuxième trimestre largement décevants d’un certain nombre de grandes marques, dont le fabricant de logiciels et de puces informatiques Nvidia, qui n’a pas répondu aux attentes des analystes en matière de revenus. Le Nasdaq, lourd en technologie, a chuté de 0,1% tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a augmenté de 0,1%

L’inflation occupe le devant de la scène sur la liste de surveillance des investisseurs de cette semaine, le Bureau américain des statistiques du travail publiant mercredi l’indice des prix à la consommation de juillet. De nombreux analystes s’attendent à une augmentation de 8,7 %, toujours importante mais en baisse par rapport à la lecture étonnamment élevée de 9,1 % en juin. La Réserve fédérale de New York a offert un nouvel espoir que les hausses de prix aient atteint un sommet avec la publication d’une enquête montrant une amélioration des attentes d’inflation en 2023.

« C’est la semaine de l’inflation, et tous les yeux sont tournés vers le rapport américain sur l’IPC », a écrit Jeff Dorman, directeur des investissements de la société de services financiers Arca. « Les marchés s’attendent à ce que l’inflation globale ralentisse (enfin). Les signes d’un pic d’inflation abondent, les prix des matières premières baissant précipitamment par rapport à leurs sommets – historiquement un signe fort d’un ralentissement imminent de l’inflation. »

L’industrie de la crypto a subi sa dernière dose de mauvaises nouvelles lundi avec l’annonce que le département du Trésor américain a interdit à tous les Américains d’utiliser le service décentralisé de mixage de crypto Tornado Cash et

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), une agence de surveillance chargée de prévenir les violations des sanctions, a ajouté lundi Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés, un décompte courant des personnes, entités et adresses de crypto-monnaie inscrites sur la liste noire. Tornado Cash a été un outil clé pour le groupe Lazarus, un groupe de piratage nord-coréen lié au piratage de 625 millions de dollars en mars du réseau Ronin d’Axie Infinity, selon le département du Trésor.

Et les partisans du jeu Web3 basé sur Polygon, Dragoma, semblent avoir été victimes d’une traction de tapis de 3,5 millions de dollars, selon le détective blockchain PeckShield. Dragoma, qui a été lancé il y a quelques jours à peine, avait annoncé son intention de devenir un jeu d’aventure Web3 incorporant des jetons non fongibles (NFT) et des éléments de médias sociaux aux côtés de son jeton natif, DMA.

Pourtant, Moya d’Oanda a émis une note optimiste concernant les prix de la cryptomonnaie. « La pression de vente s’est considérablement atténuée et les traders dynamiques pourraient bondir sur la cassure du niveau de 25 000 $ », a-t-il écrit.

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS À pois POINT +6,8% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +5,9% L’informatique Cosmos ATOME +4,3% Plate-forme de contrat intelligente

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Pourquoi avons-nous besoin d’Ethereum PoW lorsque nous avons Ethereum Classic ?

Par Sam Reynolds

Un mois avant la très attendue Ethereum Merge, une bataille se prépare entre le co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin et Justin Sun de Tron.

Buterin dédaigne les efforts visant à maintenir une forme de système de preuve de travail (PoW) pour Ethereum après que la blockchain passe par une transition vers un système de preuve de participation (PoS) moins énergivore.

« Je ne m’attends pas à ce qu’EthereumPOW ait une adoption substantielle à long terme », a déclaré Buterin lors d’une conférence de presse à l’ETH Seoul, dans le cadre de l’actuelle Blockchain Megaweek en Corée du Sud. « Quelques étrangers qui ont des échanges veulent juste faire de l’argent rapidement. Je n’y vois tout simplement pas cet aspect organique.

Sans surprise, lorsque « de l’argent rapide » est mentionné, (Son Excellence) Justin Sun émerge. (Sun est un représentant permanent de la Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce.)

Justin Sun de Tron est une pom-pom girl pour un hard fork Ethereum qui maintiendrait la preuve de travail. L’USDD de Tron serait le premier stablecoin sur ce qu’il appelle le protocole « EthereumPOW ». L’échange Poloniex soutenu par Sun le listerait.

Pour sa part, Sun dit que Poloniex, qui a fait les premiers pas vers l’inscription d’un jeton EthereumPOW (ETHW), ne prélèvera aucun frais sur la négociation d’ETHW. C’est pour le bien public, dit-il.

Petit volume

Quoi qu’il en soit, les données de CoinGecko indiquent qu’il n’y a pas beaucoup d’intérêt comparable sur le marché, avec seulement 3,1 millions de dollars en volume qui changent de mains le premier jour.

« Je ne m’attends pas à ce qu’Ethereum soit vraiment endommagé de manière significative par un autre fork », a déclaré Buterin à EthSeoul. « Mon impression de tous ceux à qui j’ai parlé dans l’écosystème Ethereum est qu’ils ont été complètement favorables à l’effort de preuve d’enjeu, et l’écosystème a été assez uni autour de cela. »

Quiconque souhaite continuer à utiliser la preuve de travail et Ethereum s’en tiendra à Ethereum Classic, estime Buterin. (Ethereum Classic est ce qui était Ethereum jusqu’au piratage en 2016 de The DAO, une plate-forme de contrat intelligente fonctionnant sur Ethereum. Ce qui restait après un fork est devenu Ethereum Classic, qui a sa propre devise, ETC.)

« Je pense qu’Ethereum Classic a déjà une communauté supérieure et un produit supérieur pour les personnes ayant en quelque sorte ces valeurs et préférences de preuve de travail », a-t-il déclaré.

Mais les marchés sont-ils d’accord avec Buterin ? Les données de CoinGecko montrent qu’Ethereum Classic a un volume de transactions de 1,16 milliard de dollars.

Mais il a fallu près de deux mois à Ethereum Classic pour tester la barre des 3,1 millions de dollars en volume qu’EthereumPOW a déjà atteint en volume quotidien, et plus d’un an et demi pour que le volume d’Ethereum Classic atteigne systématiquement cette ligne de flottaison.

Selon cette métrique, il est peut-être trop tôt pour dire si le marché a rejeté EthereumPOW. C’est peut-être plus qu’une tentative pour les étrangers de gagner rapidement de l’argent. Mais en même temps, avons-nous vraiment besoin de deux versions de preuve de travail d’Ethereum ?

