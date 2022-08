Prédiction du prix Dogecoin : Attendez-vous à une baisse, mais ne manquez pas le train s’il part tôt pt.2 | Cryptomonnaie

Dogecoin s’enroule dans une nouvelle zone de congestion pendant près de 2 mois.

Un événement de balayage des creux pourrait se présenter dans les prochains jours.

L’invalidation du scénario baissier est une bougie de clôture définitive au-dessus de 0,0780 $. Cette action sur les prix induirait un rallye de 75% vers 0,12 $.

Le prix DogeCoin pourrait connaître une liquidation intelligente de l’argent ciblant les plus bas à 0,05 $

Le prix Dogecoin suggère la prudence

Le prix Dogecoin montre une faiblesse pour commencer la 2ème semaine d’août. Depuis début juin, les perspectives précédentes ont identifié des cibles haussières conservatrices et induites par le FOMO sur la base de preuves haussières confondantes. Cependant, la célèbre pièce de monnaie n’a pas encore validé même le ciblage haussier le plus conservateur de 0,085 $. La nature congestive continue de DOGE est la première anomalie à suggérer un seuil d’argent intelligent empêchant le bullrun anticipé.

Le prix du Dogecoin se négocie actuellement à 0,070 $ alors que les baissiers interviennent pour forcer un autre plus haut plus bas sur le graphique journalier. L’indice de force relative confirme les nouvelles perspectives baissières, car une divergence baissière est affichée entre l’enchère actuelle d’aujourd’hui et les précédents sommets de swing établis en juin et juillet. Enfin, l’indicateur de profil de volume pourrait être considéré comme baissier à contre-courant, le manque d’intérêt des acteurs du marché pourrait être attribué à l’action banale des prix.

DOGE/USDT Graphique sur 1 jour

Si les données techniques sont correctes, les traders doivent être très prudents avec le jeton Dogecoin à la valeur marchande actuelle, car l’argent intelligent pourrait induire une liquidation ciblant les plus bas $).05. Les scénarios haussiers ciblant jusqu’à 0,25 $ n’ont pas été invalidés, mais être un acheteur précoce serait mal avisé. Une violation du point d’invalidation de cette perspective baissière à 0,0780 justifierait également une entrée ciblant les prix haussiers mentionnés ci-dessus. Les commerçants doivent garder le prix Dogecoin sur leurs listes de surveillance avec plusieurs alertes pour suivre le scénario en cours.

