Cet indicateur suggère que les baleines respectent officiellement le prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu maintient les perspectives haussières prévues dans les perspectives précédentes.

Le nombre total de transactions sur les échanges décentralisés a diminué de 40 % au cours des dernières 24 heures pour le prix SHIB.

L’invalidation de la tendance haussière reste à 0,00001150 $.

Le prix du Shiba Inu correspond aux baleines hodling

Le prix du Shiba Inu continue de valider l’idée commerciale haussière mentionnée dans les perspectives précédentes. Un rallye de 5% s’est produit depuis la publication de la configuration d’entrée le vendredi 5 août.

« Une deuxième tentative au niveau de 0,00001220 $ pourrait être le catalyseur haussier que les traders recherchent » – Thèse de fin de semaine.

Le prix du Shiba Inu est encore loin d’atteindre la zone cible prévue à 0,00001400 $ et potentiellement 0,00001700. Si les conditions du marché sont véritablement haussières, le prix SHIB retestera probablement le niveau de 0,00001200 $ avant de remonter plus haut au cours de la semaine.

Les mesures en chaîne commencent à confondre les techniques haussières. CryptoQuant DEX Trades Analyzer a récemment signalé une baisse de 40% des transactions Shiba Inu sur tous les échanges décentralisés au cours des dernières 24 heures. En théorie, moins il y a de transactions, plus il y a de hodlers sur le marché, et plus de hodlers se traduiraient par une confiance de l’argent intelligent dans les futurs objectifs haussiers.

SHIB/DTA

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001237 $. Le jeton de mème notoire devrait rester sur la liste de surveillance des commerçants pour des opportunités potentielles. Un pic volatil vers 0,00001300 $ pourrait être un catalyseur important pour des objectifs plus élevés. L’invalidation de la tendance haussière reste à 0,00001150 $.

Graphique SHIB/USDT sur 1 heure

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security