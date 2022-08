Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : vos valises sont-elles prêtes pour la saison FOMO ? | Cryptomonnaie

Bitcoin donne suite aux techniques haussières mentionnées dans les perspectives précédentes.

Ethereum continue de faire preuve de force sur le marché.

Ripple semble prêt pour un rallye. L’invalidation de la tendance haussière est vitale.

Le marché de la cryptomonnaie montre de la force pour commencer la deuxième semaine de négociation d’août, et des niveaux clés ont été identifiés. Bien qu’il soit encore tôt sur le marché, les prix actuels peuvent être la remise ultime avec le recul.

Le prix du Bitcoin montre sa force

Le prix du bitcoin a commencé la séance de négociation du lundi 8 août avec une reprise de l’élan haussier. La crypto originale peer-to-peer est actuellement en hausse de 5% depuis le règlement du week-end et semble sur le point de se redresser.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 24 048 $, soit moins de 1 % de l’objectif mentionné dans la thèse de vendredi. Malgré l’incrédulité du marché, les perspectives précédentes ont continuellement préconisé de ne pas placer une entrée courte, car plusieurs indices dans les techniques ont indiqué des objectifs plus élevés. Le deuxième objectif à 25 400 $ semble d’autant plus possible et pourrait survenir en milieu de semaine.

Graphique BTC/USDT sur 30 minutes

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum suit le mouvement

Le prix Ethereum maintient la position haussière prévue tout au long de la première semaine d’août. Le sentiment du marché a fonctionné dans des points de vue opposés sur l’élan haussier alors que les désaccords communautaires sur la future fusion d’Ethereum s’aggravent. Néanmoins, les données techniques ont suggéré une forte présence haussière et ont toujours été considérées comme le contexte le plus important lors de la publication d’objectifs de prix futurs et de biais directionnels.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 793 $. Le jeton de contrat intelligent décentralisé devrait continuer à augmenter tout au long de la semaine dans la zone cible de 1 900 $. Les données techniques confondent la position haussière alors que la moyenne mobile simple sur 8 jours est intervenue comme support et a permis à un rallye de 9% de commencer la séance de négociation de lundi.

Graphique ETH/USDT sur 30 minutes

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP progresse

Le prix XRP montre une détermination haussière. Il a été mentionné dans l’idée commerciale haussière de la semaine dernière qu' »une cassure au-dessus de 0,3750 $ serait le catalyseur pour promouvoir le prochain rallye de 25% ». Le lundi 8 août, les traders ont percé le catalyseur définitif.

Le prix XRP se négocie actuellement à 0,384 $ alors que le jeton de remise numérique plane au-dessus d’une ligne de tendance historique. Les investisseurs mis à l’écart peuvent vouloir attendre un nouveau test classique et voler l’entrée de la barrière historique avant de placer une entrée. L’invalidation de la tendance haussière dépend à l’heure actuelle de 0,325 $.

XRP/USDT 30 minutes

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security