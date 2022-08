3 raisons pour lesquelles le prix Dogecoin est prêt à devenir balistique | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se situe au bord d’une hausse de 26,23 % à 0,0888 $.

Elon Musk pense que DOGE a une capacité de transaction totale plus importante que Bitcoin.

Mark Cuban est convaincu que Dogecoin a potentiellement plus d’applications que Cardano.

Le prix Dogecoin a été le pionnier de l’ère des pièces de monnaie meme lors de la précédente course haussière, créant des millionnaires crypto instantanés. Son succès a ouvert la voie à d’autres projets basés sur les mèmes comme Shiba Inu (SHIB), Dogelon Mars (ELON) et Floki Inu, entre autres.

Pour de nombreux investisseurs, le voyage a été loin de l’image épique peinte par les fondateurs de certains projets de pièces de monnaie meme. Quant au prix Dogecoin, son association avec Elon Musk est plus ou moins une relation douce-amère.

Dans le passé, les mentions de Dogecoin par Musk ont ​​envoyé le jeton à deux chiffres. Cependant, son impact semble avoir diminué au fil du temps et ses tweets ne déclenchent plus de rassemblements du jour au lendemain comme ils le faisaient auparavant.

D’autre part, le plus grand marché de la cryptomonnaie se concentre sur la recherche d’une base solide pour mettre fin à la tendance baissière et lancer une nouvelle course haussière. D’où la nécessité d’enquêter sur l’état du prix du Dogecoin et de déterminer s’il a le potentiel d’inverser la tendance de manière significative.

Le prix Dogecoin laisse entrevoir un mouvement de 26,23%

Selon la capitalisation boursière, la plus grande pièce de mème de l’industrie de la cryptomonnaie a récemment connu une divergence haussière. Cela a permis aux acheteurs de capitaliser sur le support formé par la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours. Une cassure au-dessus de 0,0700 $ a non seulement propulsé le prix du Dogecoin pour faire face à la congestion du vendeur à l’hypoténuse du triangle ascendant, mais pourrait marquer le début d’une cassure de 26,23 % à 0,0888 $.

Les triangles ascendants sont très haussiers et signifient la transition d’une tendance baissière, une période de consolidation et enfin, un retournement haussier.

Graphique journalier DOGE/USD

DOGE a plus d’applications potentiellement disponibles que Cardano – Mark Cuban

L’investisseur milliardaire Mark Cuban a précisé pourquoi il pense que Dogecoin a plus d’applications potentielles que Cardano, bien que ce dernier soit une plate-forme de contrats intelligents. Cuban a expliqué dans une interview avec Altcoin Daily qu’il ne pense pas que la capitalisation boursière indique avec précision la valeur des projets de cryptomonnaie.

« Si vous faites suffisamment de jalonnement, et que vous avez suffisamment d’inflation, et que vous pouvez miser suffisamment pour que les gens ne vendent pas trop, vous allez avoir une capitalisation boursière suffisamment importante », a déclaré Cuban à propos de la place de Cardano dans le top dix des crypto-monnaies. .

Revenant à Dogecoin, l’investisseur de Shark Tank a estimé que « DOGE a potentiellement plus d’applications à sa disposition que Cardano ».

« L’opportunité pour Cardano est plus grande jusqu’à ce que DOGE devienne une plate-forme d’applications », a-t-il ajouté.

Le facteur Elon Musk

La proximité de Dogecoin avec Elon Musk n’est pas noire ou blanche ; c’est une zone grise. Son association avec le projet a par le passé créé un battage médiatique extraordinaire et propulsé sa valeur sur la lune. Alors que certains investisseurs ont fait fortune, beaucoup d’autres ont été pris dans de fréquentes corrections de prix, entraînant d’immenses pertes.

D’un autre côté, l’implication de Musk dans le projet valide Dogecoin en tant que projet de cryptomonnaie robuste – il ne s’agit pas seulement de mèmes et de blagues. Le milliardaire s’est autrefois qualifié de « dogefather » et s’est engagé à aider à améliorer la technologie du réseau. Musk pense que Bitcoin excelle en tant que réserve de valeur tandis que Dogecoin triomphe dans la capacité de transaction.