Le prêteur de crypto basé à Singapour, Hodlnaut, arrête les retraits en pleine crise | Cryptomonnaie

Hodlnaut a informé les utilisateurs que les retraits, les échanges de jetons et les dépôts sont immédiatement interrompus.

La plate-forme de services financiers basée à Singapour a retiré sa demande de licence MAS et a cessé tous les services d’emprunt et de prêt.

La plateforme travaille sur un plan de relance avec Damodara Ong LLC, Hodlnaut publiera une autre mise à jour le 19 août.

Hodlnaut a suivi les traces de Celsius lorsque le prêteur a interrompu les retraits et les échanges de jetons. Hodlnaut a retiré sa demande de licence auprès de l’Autorité monétaire de Singapour, en raison des conditions de marché imprévues.

Hodlnaut arrête les retraits, les échanges de jetons et retire l’application MAS

Hodlnaut a informé les utilisateurs dans un article de blog que les retraits, les échanges de jetons et les dépôts sont interrompus avec effet immédiat. Hodlnaut a cité les conditions récentes du marché pour la décision de stabiliser la liquidité et de préserver les actifs. Le prêteur de crypto a rassuré les utilisateurs sur le fait que la décision d’arrêter leurs services de jeton de paiement numérique (DPT), l’échange de jetons et les retraits est le résultat des conditions du marché et de la crise de liquidité.

Chers utilisateurs, nous avons le regret de vous informer que nous arrêterons immédiatement les retraits, les échanges de jetons et les dépôts en raison des récentes conditions du marché. Nous avons également retiré notre demande de licence MAS. Voici notre déclaration complète https://t.co/5KfHUBzWsn Notre prochaine mise à jour sera le 19 août. – Hodlnaut (@hodlnautdotcom) 8 août 2022

Fait intéressant, le billet de blog dans lequel Hodlnaut informe les utilisateurs de la mise à jour a été publié pour la première fois le 15 juillet 2022 et mis à jour aujourd’hui, le 8 août. Les partisans et les influenceurs de la crypto Twitter ont critiqué Hodlnaut pour le retard dans l’annonce.

En plus des prêts, Hodlnaut a proposé des services d’échange de jetons qui sont en train d’être annulés, c’est pourquoi la société de services financiers a retiré la demande de licence soumise à l’Autorité monétaire de Singapour.

Hodlnaut travaille avec Damodara Ong LLC sur la faisabilité et les délais du plan de rétablissement en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts des utilisateurs. Hodlnaut a désactivé les médias sociaux à l’exception de Twitter, des e-mails et de Telegram, afin de répondre aux questions.

Les utilisateurs ont accès à leur compte et à leur solde, mais les retraits restent désactivés. Hodlnaut a informé que les utilisateurs continueront à gagner des intérêts et que les paiements se feront tous les lundis, jusqu’à nouvel ordre. La prochaine mise à jour de Hodlnaut est prévue pour le 19 août. Le prêteur a réinitialisé les paramètres de paiement des intérêts de chacun à « en nature » à compter immédiatement après l’annonce.

Le dénonciateur de Terra met en lumière la crise de Hodlnaut avant de se dénouer

FatManTerra, populaire en tant que dénonciateur du crash LUNA-UST de Terra, a appelé Hodlnaut il y a des semaines, en juin 2022. Hodlnaut était lié au crash de l’UST, a noté le dénonciateur :

Le 6 avril, Hodlnaut a ajouté l’UST à son répertoire de pièces stables, offrant des taux d’intérêt intéressants. 14% sur une plateforme CeFi est très élevé pour un stablecoin, encore plus élevé que ce que 3AC proposait sur les plateformes de prêt sans même tenir compte de la vig de décaissement du site.

Malgré l’exposition à l’UST, Hodlnaut n’a pas informé les utilisateurs et a géré la crise de liquidité avec retard. Arrêter les retraits et travailler sur un plan de relance au cours de la deuxième semaine d’août lorsque la société a perdu des fonds exposés au swap UST pendant le depeg.

La dégénérescence CeFi ne connaît pas de limites. Voici une étude de cas sur Hodlnaut – une plate-forme de rendement centralisée – et pourquoi je pense qu’ils ont à la fois menti et déformé les risques de jalonnement de pièces stables pour les clients. Ces sites Web ne sont pas aussi fiables que vous le pensez. (1/25) – FatMan (@FatManTerra) 26 juin 2022

La chute de Hodlnaut s’inscrit dans la lignée de l’effondrement des sociétés financières après l’effondrement de l’UST de Terra.