Est-il trop tard pour faire partie du rallye Chainlink | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink augmente de 23% en quelques jours alors que les marchés recherchent un atterrissage en douceur.

Le prix LINK devrait monter en flèche vers 11 $ alors que les traders accélèrent le rythme d’achat.

Attendez-vous à un rallye vif et rapide alors que le RSI atteint le surachat.

Le prix de Chainlink (LINK) est en feu depuis la semaine dernière avec déjà des gains de 23%, en quelques jours seulement alors que les investisseurs se concentrent sur la possibilité de baisses de taux par la Fed et que des rumeurs émergent selon lesquelles l’inflation pourrait baisser. Le thème central, le risque extrême pour 2022, semble commencer à baisser et pourrait devenir un vent arrière au lieu d’un vent contraire pour les marchés mondiaux, car un atterrissage en douceur devient l’une des possibilités. Les traders LINK profitent de l’élan pour accueillir à nouveau les investisseurs absents depuis plus de six mois et voient la demande exploser avec les ordres d’achat.

Le prix LINK devrait encore exploser de 30 %

Le prix Chainlink a utilisé la ligne de tendance ascendante verte du 13 juin comme niveau pour rebondir et démarrer le rallye actuellement en cours. Alors que plusieurs pays européens font face à une autre vague de chaleur, la chaleur sous l’action des prix LINK est également active et voit les haussiers acheter tout ce qui est en vue de peur de passer à côté. Avec cette activité, l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de « surachat » et pourrait bientôt le casser, déclenchant des prises de bénéfices et ralentissant la reprise pour le moment.

Le prix LINK devrait clôturer au-dessus du niveau de résistance mensuel R1 et faire un rallye étiré vers 11,25 $ avec la résistance mensuelle R3 et la moyenne mobile simple à 200 jours comme deux éléments baissiers qui limiteront tout progrès supplémentaire. Le RSI s’échangera plus loin dans la zone de survente, mais pas suffisamment pour ralentir la forte hausse des prix avant d’atteindre cet objectif supérieur.

LINK/USD Graphique journalier

Un élément qui stopperait rapidement le rallye est le niveau de résistance mensuel R2 à 9,70 $, qui correspond au sommet du 9 juin. L’action des prix LINK s’est inversée de manière agressive après avoir atteint ce niveau et a chuté de 44% en seulement quatre jours de bourse. Le risque de répétition et de surachat du RSI pourrait être une raison suffisante pour voir une baisse rapide et brutale vers la ligne verte de tendance ascendante du support.