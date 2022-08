Cryptosummer est sur le point de devenir plus chaud avec 25% de bénéfices supplémentaires dans Polygon’s MATIC | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon est fixé pour effectuer une cassure haussière.

MATIC est déjà en hausse de 80 % depuis juillet et devrait réaliser un rendement global de 100 %.

Attendez-vous à voir un autre rallye atteindre 1,20 $.

Le prix MATIC de Polygon prend un joli bronzage sous le chaud soleil d’été alors que l’action des prix est pompée et prête à imprimer des rendements solides proches de 100 %, une fois qu’un obstacle technique est franchi à la hausse. Le virage positif du sentiment coïncide avec la reprise globale des marchés mondiaux, où les actions ne sont pas encore entièrement dans les chiffres verts pour la performance annuelle, mais au moins la situation n’est pas aussi sombre et désastreuse qu’elle l’était en juin. Les crypto-monnaies ont été soutenues par cette reprise et ont vu les investisseurs revenir après une longue interruption et une hibernation, revenir pour l’instant et mettre de l’argent au travail.

Le prix MATIC voit les traders impatients d’éclater

Le prix du Polygon évolue actuellement dans un triangle haussier à plus long terme qui a été identifié début juillet et a été respecté en cours de route. Avec les marchés mondiaux sur le devant de la scène, de plus en plus de vents favorables arrivent pour les crypto-monnaies, rendant les traders impatients et voulant sortir du triangle avant même qu’il ne soit terminé. Avec la base à 0,96 $, les investisseurs attendront la cassure pour entrer autour de 1,00 $ et s’asseoir sur leurs mains alors que les baissiers sont évincés.

Le prix MATIC pourrait rapidement monter en flèche et faire face à trois niveaux où des prises de bénéfices se produiront. Le premier niveau est la moyenne mobile simple sur 200 jours, à environ 1,10 $, qui est le plus grand obstacle baissier à surmonter au cas où les haussiers voudraient gagner plus d’argent. Le deuxième niveau de prise de bénéfices se situe autour de 1,15 $ et correspond au niveau de résistance R1 mensuel d’août. Le dernier mais non le moindre est le niveau pivot historique à 1,19 $ qui a déjà connu un double rejet les 4 et 5 mai et sera sans aucun doute un pont trop loin car les haussiers auront profité des niveaux mentionnés.

MATIC/USD Graphique journalier

Une grande crainte parmi les investisseurs est que le sentiment du marché pourrait facilement changer du jour au lendemain, car les marchés se concentrent trop sur la possibilité que la Fed puisse commencer à réduire les taux au début de 2023. Avec seulement un scénario de boucle d’or en tête (les taux sont « juste » pour atteindre un sommet l’inflation), les investisseurs pourraient oublier que l’inflation peut encore surprendre à la hausse et retarder l’assouplissement futur. Cela indiquerait un rejet à 0,96 $ et une chute vers 0,80 $ au pivot mensuel avant de tester la ligne de tendance ascendante verte sur le support.