Les Émirats arabes unis vont réprimer le blanchiment d’argent de l’immobilier crypto | Cryptomonnaie

Les agents immobiliers devront alerter les autorités anti-blanchiment de toute vente immobilière payée en crypto, a déclaré lundi le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) dans un communiqué.

Avec des sociétés telles que Bybit, Kraken, Binance et Crypto.com cherchant à s’installer dans les hubs cryptomonnaies émergents de Dubaï et d’Abu Dhabi, certains promoteurs immobiliers du pays avaient annoncé qu’ils commenceraient à accepter les paiements en bitcoin (BTC) et en éther ( ETH).

Maintenant, le gouvernement cherche à réprimer, pour s’assurer que toute transaction immobilière doit être signalée aux organismes de surveillance du blanchiment d’argent si elle utilise des actifs virtuels ou des fonds dérivés d’actifs virtuels, même pour une fraction de la valeur de la maison.

Les nouvelles règles laisseront « peu ou pas de place à la manipulation ou aux pratiques illégales qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement de travail, l’économie et l’investissement » dans les secteurs immobilier et juridique, a déclaré le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis Abdulla bin Touq Al Marri dans un communiqué.

Ils obligeraient également les courtiers, les agents et les cabinets d’avocats à déposer des rapports auprès de la Cellule de renseignement financier, qui est responsable du suivi de l’argent sale, et s’appliqueraient également lorsque l’acheteur tente de payer en espèces plus de 55 000 AED (environ 15 000 $). Le gouvernement n’a spécifié aucun seuil pour les actifs virtuels, ce qui implique que même les plus petites transactions en bitcoins seront interceptées.

Le groupe de normalisation mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière, tente de réprimer l’utilisation de la cryptomonnaie pour blanchir les produits du crime ou financer le terrorisme, y compris via la « règle de voyage », un moyen controversé d’identifier et de suivre les payeurs.