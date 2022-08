Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Fausse force ou résurgence de l’élan haussier ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin annulera les perspectives baissières s’il peut transformer le niveau de résistance de 24 565 $ en un plancher de support.

Le prix Ethereum tente de récupérer le niveau de 1 730 $ mais dépend massivement du biais directionnel de BTC.

Le prix du XRP laisse entrevoir un potentiel de 12% de rallye, mais ce mouvement a une petite fenêtre de temps pour atteindre son objectif.

Le prix du Bitcoin montre une résurgence de la pression d’achat alors que les marchés de l’Est s’ouvrent à une nouvelle semaine. Cette évolution, bien que haussière, pourrait tourner au vinaigre si BTC ne parvient pas à surmonter un obstacle important. En supposant que cela se produise, la récente flambée d’Ethereum, de Ripple et d’autres altcoins pourrait également se défaire rapidement.

Le prix du Bitcoin prend un autre coup

La fractale du prix du bitcoin expliquée plus tôt est toujours en jeu, cependant, la récente flambée de hausse a amené BTC à traverser la zone d’approvisionnement de 23 383 $ à 24 198 $. Cette décision pourrait s’étendre jusqu’à ce que l’inefficacité du prix d’une heure à 24 362 $ soit étiquetée.

C’est le point de non-retour pour les traders et doit donc être défendu. Cependant, si les traders BTC prennent le contrôle et transforment le niveau de résistance de 24 565 $ en un niveau de support, cela invalidera la formation fractale et déclenchera un rallye à 28 000 $ ou 29 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Indépendamment de la tendance haussière, si BTC ne parvient pas à dépasser le niveau de 24 362 $, cela indiquera que les perspectives baissières restent intactes. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin revienne à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 22 794 $.

Une ventilation de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 22 694 $ confirmera le début d’un régime baissier et ouvrira l’idée d’un crash à 21 440 $ et 21 115 $.

Le prix Ethereum veut tester sa force

Le prix Ethereum tente de revenir et teste actuellement à nouveau le niveau de résistance de 1 730 $, qui coïncide avec l’EMA de 100 jours. Ce groupe de niveaux de résistance est un point décisif pour l’ETH, et une cassure entraînera un mouvement explosif à 2 147 $, alias l’EMA de 200 jours.

Ce scénario, cependant, dépend fortement de l’action des prix de Bitcoin. Si les traders BTC ne parviennent pas à pousser le prix au-delà du niveau de résistance de 24 565 $, cela pourrait annuler cette tentative optimiste.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix Ethereum est rejeté à 1 730 $ de son propre gré ou en raison de l’influence du prix Bitcoin, cela confirmera probablement la présence d’traders. Dans un tel cas, l’ETH pourrait baisser et combler l’inefficacité du prix de quatre heures à 1 446 $.

Le prix XRP cimente son prochain mouvement

Le prix du XRP semble être dans une meilleure position que l’ETH car il est supérieur aux EMA de 30 et 50 jours et montre un potentiel de remontée vers l’EMA de 100 jours à 0,421 $. Par conséquent, les investisseurs doivent être préparés à un mouvement explosif de 12 %.

Cette fenêtre de rallye doit être prise avec un grain de sel puisque le prix du Bitcoin pourrait être rejeté et inverser sa tendance, mettant fin à la tendance haussière qui règne actuellement sur le marché.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, un rejet au niveau de résistance de 0,381 $ indiquera que les traders sont faibles et que leurs rêves risquent de ne pas se réaliser. Une panne de l’EMA de 30 jours à 0,362 $ invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash potentiel à 0,340 $.