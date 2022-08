Vitalik : la mise à l’échelle de la couche 2 rendra à nouveau les paiements cryptomonnaies « logiques » — KBW 2022 | Cryptomonnaie

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a fait valoir que les paiements cryptomonnaies auront à nouveau « un sens » car les coûts de transaction tomberont bientôt à des fractions de cent en raison des cumuls de couche 2.

L’équipe Cointelegraph actuellement sur le terrain à la Korea Blockchain Week (KBW) a cité Buterin comme déclarant que le dernier obstacle à la réduction des transactions à des fractions de cent à grande échelle est la compression des données de la blockchain.

Il a souligné qu’un « travail solide était en cours » avec des roll-ups en ce moment, comme la solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Optimism pour Ethereum, qui a travaillé pour réduire la taille et le coût des données dans les transactions blockchain en introduisant une compression zéro octet.

Donc, aujourd’hui, avec les roll ups, les frais de transaction se situent généralement entre 0,25 $, parfois 0,10 $, et à l’avenir avec les roll ups avec toutes les améliorations d’efficacité dont j’ai parlé. Les coûts de transaction pourraient descendre à 0,05 $, voire 0,02 $. Tellement moins cher, beaucoup plus abordable et un changeur de jeu complet.