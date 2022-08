Soixante millions de NFT pourraient être frappés en une seule transaction : le fondateur de StarkWare | Cryptomonnaie

Le fondateur de StarkWare, Eli Ben-Sasson, société de technologie de rollup à connaissance zéro (ZK), affirme que ses nouvelles preuves de validité récursives pourraient théoriquement regrouper jusqu’à 60 millions de transactions en une seule sur la blockchain Ethereum.

Le co-inventeur de zkSTARK a fait ces commentaires à Cointelegraph lors de l’ETH Seoul le 7 août après avoir annoncé le début de la production de la nouvelle technologie de preuve de validité récursive de StarkWare lors d’une présentation.

S’adressant à Cointelegraph, Ben-Sasson a déclaré que les preuves de validité récursives pourraient encore augmenter le débit des transactions à un facteur d’au moins dix par rapport à la mise à l’échelle standard de Validium, notant qu’ils ont déjà accumulé 600 000 menthes de jetons non fongibles (NFT) sur le Protocole immuableX.

« Je dirais que le minimum que je dirais est 10x […] Nous avons mis 600 000 menthes de NFT, ce qui a entraîné 10 gaz par menthe. Nous pouvons maintenant au moins prendre 10 de ces preuves et générer une preuve récursive de ces 10 choses », a-t-il expliqué.

« Nous pourrions passer à six millions au minimum, et c’est à court terme. C’est quelque chose qui serait très facile à faire. ”

Cependant, Ben-Sasson a également ajouté que le nombre pourrait « passer à 60 millions avec plus d’ingénierie et de peaufinage », ajoutant :

« Je pense également qu’il est tout à fait possible de réduire la latence d’un autre facteur de 5 à 10 x. »

StarkNet est un rollup ZK de couche 2 décentralisé et sans autorisation qui utilise Validium pour faire évoluer les transactions. Comme les ZK-Rollups standard, les Validium fonctionnent en agrégeant des milliers de transactions en une seule transaction. La nouvelle technologie de preuve de validité récursive de StarkNet peut regrouper plusieurs blocs Validium en une seule preuve.

Cette solution de mise à l’échelle pourrait changer la donne pour Ethereum, car les solutions de mise à l’échelle de couche 2 telles que ZK-Rollups et les preuves de validité récursives de StarkNet peuvent décharger une grande partie de la congestion du réseau et des problèmes de disponibilité des données qui ont causé des problèmes sur le réseau principal d’Ethereum. Actuellement, le réseau principal d’Ethereum peut traiter des transactions à un rythme de 12 à 15 transactions par seconde (TPS).

Lors de sa présentation à l’ETH Seoul, Ben-Sasson a noté que la récursivité est idéale pour la mise à l’échelle car elle réduit les coûts de gaz, a une capacité de preuve plus élevée et offre une latence plus faible.

StarkNet est en ligne sur Ethereum Mainnet depuis juin 2020. Il alimente actuellement des protocoles tels que dYdX, Immutable, DeversiFi et Celer.

S’exprimant également à l’ETH Seoul dimanche, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a exprimé son enthousiasme envers les rollups ZK, déclarant par ailleurs que la solution de mise à l’échelle était supérieure aux rollups optimistes :

« À plus long terme, les ZK-Rollups finiront par battre les Optimistic Rollups car ils présentent ces avantages fondamentaux, comme ne pas avoir besoin d’un délai de rétractation de sept jours. »

À ce jour, les solutions de mise à l’échelle basées sur Ethereum avec la valeur totale verrouillée (TVL) sont Arbitrum, Optimism, dYdX et Loopring.