Comment les baleines Bitcoin font sensation sur les marchés et font bouger les prix | Cryptomonnaie

Les baleines se vendent-elles dans ce marché baissier ? Une plongée profonde dans les données en chaîne des baleines.

Tirant leurs noms de la taille des énormes mammifères nageant autour des océans de la Terre, les baleines de crypto-monnaie font référence à des individus ou des entités qui détiennent de grandes quantités de crypto-monnaie.

Dans le cas de Bitcoin (BTC), quelqu’un peut être considéré comme une baleine s’il détient plus de 1 000 BTC, et il y en a moins de 2 500. Comme les adresses Bitcoin sont pseudonymes, il est souvent difficile de déterminer à qui appartient un portefeuille.

Alors que beaucoup associent le terme « baleine » à certains heureux premiers utilisateurs de Bitcoin, toutes les baleines ne sont pas identiques, en effet. Il existe plusieurs catégories différentes :

Échanges : depuis l’adoption massive des crypto-monnaies, les échanges de crypto sont devenus l’un des plus grands portefeuilles de baleines, car ils détiennent de grandes quantités de crypto dans leurs carnets de commandes.

Institutions et entreprises : Sous la direction du PDG Michael Saylor, la société de logiciels MicroStrategy détient plus de 130 000 BTC. D’autres sociétés cotées en bourse telles que Square et Tesla ont également acheté de grandes quantités de Bitcoin. Des pays comme El Salvador ont également acheté une quantité considérable de Bitcoin pour ajouter à leurs réserves de liquidités. Il existe des dépositaires comme Greyscale qui détiennent des Bitcoins pour le compte de grands investisseurs.

Particuliers : De nombreuses baleines ont acheté du Bitcoin tôt alors que son prix était bien inférieur à celui d’aujourd’hui. Les fondateurs de l’échange de crypto Gemini, Cameron et Tyler Winklevoss, ont investi 11 millions de dollars dans Bitcoin en 2013 à 141 dollars par pièce, achetant plus de 78 000 BTC. Le capital-risque américain Tim Draper a acheté 29 656 BTC à 632 $ chacun lors d’une vente aux enchères du United States Marshal’s Service. Le fondateur et PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, a assisté à la même vente aux enchères et a acquis 48 000 BTC.

Wrapped BTC : Actuellement, plus de 236 000 BTC sont enveloppés dans le jeton Wrapped Bitcoin (wBTC) ERC-20. Ces wBTC sont principalement conservés par des dépositaires qui maintiennent le rattachement 1: 1 avec Bitcoin.

Satoshi Nakamoto : Le créateur mystérieux et inconnu de Bitcoin mérite une catégorie à part. On estime que Satoshi pourrait avoir plus d’un million de BTC. Bien qu’il n’y ait pas un seul portefeuille contenant 1 million de BTC, l’utilisation de données en chaîne montre que sur les 1,8 premier million de BTC environ créés pour la première fois, 63 % n’ont jamais été dépensés, faisant de Satoshi un multimilliardaire.

Centralisation dans le monde décentralisé

Les critiques de l’écosystème cryptomonnaie disent que les baleines rendent cet espace centralisé, peut-être même plus centralisé que les marchés financiers traditionnels. Un rapport Bloomberg a affirmé que 2% des comptes contrôlaient plus de 95% de Bitcoin. Les estimations indiquent que les 1% les plus riches du monde contrôlent 50% de la richesse mondiale, ce qui indique que l’inégalité de la richesse dans Bitcoin est plus répandue que dans les systèmes financiers traditionnels : une accusation qui brise l’idée que Bitcoin peut potentiellement briser les hégémonies centralisées.

La charge de centralisation dans l’écosystème Bitcoin a des conséquences désastreuses qui peuvent potentiellement rendre le marché de la cryptomonnaie facilement manipulable.

Cependant, les informations de Glassnode montrent que ces chiffres semblent exagérés et ne tiennent pas compte de la nature des adresses. Il peut y avoir un certain degré de centralisation, mais cela peut être fonction des marchés libres. Surtout lorsqu’il n’y a pas de réglementation du marché et que certaines baleines comprennent et font plus confiance au Bitcoin que l’investisseur de détail moyen, cette centralisation est inévitable.

Le « mur de vente »

Parfois, une baleine passe une commande massive pour vendre une énorme partie de son Bitcoin. Ils maintiennent le prix plus bas que les autres ordres de vente. Cela provoque de la volatilité, entraînant la réduction générale des prix en temps réel du Bitcoin. Ceci est suivi d’une réaction en chaîne où les gens paniquent et commencent à vendre leur Bitcoin à un prix moins cher.

Le prix du BTC ne se stabilisera que lorsque la baleine tirera ses gros ordres de vente. Donc, maintenant, le prix est là où les baleines veulent qu’il soit afin qu’elles puissent accumuler plus de pièces au prix souhaité. La tactique suivante est connue sous le nom de « mur de vente ».

Le contraire de cette tactique est connu sous le nom de tactique Peur de manquer ou FOMO. C’est à ce moment que les baleines exercent une pression d’achat massive sur le marché à des prix plus élevés que la demande actuelle, ce qui oblige les enchérisseurs à augmenter le prix de leurs offres afin qu’ils vendent des ordres et remplissent leurs ordres d’achat. Cependant, cette tactique nécessite des capitaux substantiels qui ne sont pas nécessaires pour supprimer un mur de vente.

Observer les modèles de vente et d’achat des baleines peut parfois être un bon indicateur des mouvements de prix. Il existe des sites Web comme Whalemap qui se consacrent au suivi de chaque métrique des baleines et des poignées Twitter comme Whale Alert, qui a été un guide pour les utilisateurs de Twitter du monde entier pour se tenir au courant des mouvements des baleines.

Quand une baleine fait des éclaboussures

Soixante-quatre des 100 meilleures adresses n’ont pas encore retiré ou transféré de Bitcoin, ce qui montre que les plus grosses baleines pourraient être les plus gros hodlers de l’écosystème, apparemment en raison de la rentabilité de leur investissement.

La preuve que les baleines restent généralement rentables ressort clairement du graphique ci-dessus. Lorsqu’elles sont calculées pour une moyenne mobile sur 30 jours, au cours de la dernière décennie, les baleines sont restées rentables pendant plus de 70 % du temps. À bien des égards, leur confiance dans Bitcoin est ce qui renforce l’action des prix. Être rentable (mois après mois dans ce cas) pendant la majeure partie de leur période d’investissement contribue à renforcer leur confiance dans la stratégie hodl.

Même en 2022, l’une des années les plus baissières de l’histoire du Bitcoin, les soldes d’échange ont baissé, montrant que la plupart des HODLers font le plein de leur Bitcoin. La plupart des investisseurs chevronnés en cryptomonnaie s’abstiennent de conserver leurs investissements Bitcoin à long terme dans les échanges, en utilisant des portefeuilles froids pour le hodling.

Kabir Seth, le fondateur de Speedbox et un investisseur à long terme de Bitcoin, a déclaré à Cointelegraph :

La plupart des baleines ont vu plusieurs cycles de marché de Bitcoin pour avoir la patience d’attendre le prochain. Dans l’écosystème Bitcoin maintenant, la foi des baleines est renforcée par la macroéconomie de l’inflation et plus récemment, la corrélation avec les marchés boursiers. Les données en chaîne des portefeuilles de baleines montrent que la plupart d’entre eux sont des hodlers. Ceux qui sont venus au cours de ce cycle de marché n’ont pas réalisé de bénéfices à vendre. Il n’y a aucune raison de croire que les baleines abandonneront le navire Bitcoin, surtout lorsqu’il y a une crainte économique d’une récession imminente qui se profile.

Le point de Kabir sur la macroéconomie et la corrélation avec le marché boursier peut être observé dans le graphique ci-dessous, qui montre que depuis le dernier cycle de marché au début de 2018, Bitcoin a suivi de près les actifs d’investissement traditionnels.

La doublure argentée de cette tendance est que Bitcoin est entré dans le courant dominant en termes de sentiment des consommateurs, changeant sa réputation d’actif périphérique. En revanche, une corrélation de 0,6 Pearson avec le S&P 500 ne indique en aucun cas une couverture contre les marchés traditionnels. D’autres experts de l’écosystème crypto semblent également frustrés par cette tendance.

La corrélation avec les marchés boursiers est agaçante. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 7 juin 2022

Une macroéconomie plus large pourrait être une raison importante de la corrélation entre les actions et le Bitcoin. Les deux dernières années ont vu des entrées de fonds sur les marchés boursiers sans précédent dans l’histoire. Il existe des théories selon lesquelles, dans un marché baissier prolongé ou en termes de catastrophes financières, la corrélation avec le marché boursier pourrait se rompre.

Qu’est-ce que cela indique quand une baleine se vend?

Cependant, le simple fait de regarder les données en chaîne des trois derniers mois montre que le nombre de portefeuilles de baleines a diminué de près de 10 %. Cependant, il y a eu une augmentation correspondante des portefeuilles qui possèdent de 1 BTC à 1 000 BTC. Les baleines semblent réduire leurs risques et les plus gros investisseurs de détail accumulent à leur tour, fournissant des liquidités aux baleines. La tendance historique montre que chaque fois que cela se produit, il y aura une baisse à court terme des prix du Bitcoin, ce qui finira par conduire les baleines à accumuler davantage de manière agressive.

Interrogé sur la toute récente vente de baleines, Seth a déclaré :

Il est presque inévitable qu’il y aura une période de quelques semaines où les baleines commenceront à vendre. C’est la mécanique des mouvements du marché. Actuellement, le sentiment plus large du marché de Bitcoin est que le bas est dedans. Il existe des outils d’analyse de sentiment pour le confirmer. Certaines baleines pourraient jouer contre cette tendance, créant à leur tour une plus grande panique sur le marché. S’il y a une vente massive maintenant, les prix du Bitcoin pourraient chuter car le support de vente au détail se brisera. Seules les baleines auront alors la liquidité pour accumuler.

Ce que le marché peut apprendre du point de vue de Kabir et des baleines, c’est que l’avenir de Bitcoin est là où son pari devrait être. Localement, les sentiments peuvent être manipulés et les prix peuvent être influencés. Cependant, à long terme, lorsque la poussière sera retombée, les hodlers l’emporteront.