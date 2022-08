Voici ce qu’il faut faire si vous avez manqué le récent rallye des prix AVAX | Cryptomonnaie

Le prix AVAX devrait reculer après sa remontée de 22% au niveau de support de 25,83 $, offrant une opportunité pour la prochaine étape.

Le retracement est essentiel pour déterminer si les investisseurs doivent ajouter davantage à leurs avoirs ou envisager de réaliser des bénéfices.

Une clôture quotidienne en chandelier qui transforme le niveau de 25,83 $ en une barrière de résistance invalidera la thèse haussière.

Le prix d’AVAX ne montre aucun signe d’arrêt car il a rebondi sur un niveau de support stable le 2 août et déclenché une montée massive. Ce mouvement semble avoir atteint une limite supérieure pour l’instant et devrait reculer un peu.

Le prix AVAX reste imperturbable

Le prix AVAX a bondi de 32 % entre le 26 juillet et le 30 juillet, créant une fourchette allant de 19,54 $ à 25,83 $. Ce mouvement massif est revenu au point médian de la fourchette à 22,68 $ au cours des deux jours suivants, formant une base pour la prochaine étape.

Bientôt, le prix AVAX a lancé sa prochaine ascension vers le premier objectif à 28,17 $. Alors que les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices, la tendance haussière devrait s’épuiser un peu, entraînant un retracement potentiel à 25,83 $.

Si ce mouvement montre de la force après un recul et se maintient au-dessus du niveau susmentionné, les investisseurs peuvent enchérir ici et s’attendre à ce que le prochain objectif à 30,25 $ soit marqué. Au total, ce mouvement constituerait une ascension de 17% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix AVAX.

Graphique AVAX/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives du prix AVAX soient haussières, les investisseurs doivent sans aucun doute porter une attention particulière au recul à venir. Un nouveau test et maintien du niveau de support de 25,83 $ sera un développement positif.

Cependant, si le prix AVAX produit un chandelier quotidien proche du niveau susmentionné, le faisant basculer dans un niveau de résistance, cela invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement un recul plus profond à 23,93 ou 22,68 $.