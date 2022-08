First Mover Asia: Bitcoin oscille au-dessus de 23 000 $ dans les échanges du week-end | Cryptomonnaie

Ether et la plupart des autres altcoins majeurs se négocient latéralement alors que les investisseurs attendent de nouveaux indicateurs économiques.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix : Bitcoin se maintient à plus de 23 000 $ dans les échanges du week-end ; la plupart des autres cryptos majeurs augmentent.

Insights : la Corée du Sud tient sa mégaweek blockchain. L’atmosphère est excitée mais énervée à cause des événements récents dans l’espace blockchain.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 23 235$ +1,2%

Éther (ETH) : 1 706 $ + 0,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 145,19 −0,2 %

Or : 1 790 $ l’once troy + 1,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,84 % + 0,2

De James Rubin

Bitcoin a maintenu sa position au-dessus de 23 000 dollars tout au long du week-end, les investisseurs semblant pour la plupart récupérés du rapport sur l’emploi étonnamment solide de vendredi.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à environ 23 300 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures et à peu près là où elle a commencé le week-end. Le bitcoin est tombé en dessous de 23 000 dollars tôt vendredi après le rapport du département américain du Travail – qui a doublé les attentes de la plupart des analystes concernant la croissance de l’emploi en juillet – avant de retrouver son niveau précédent au-dessus du seuil. Les emplois supplémentaires ont contrecarré les indicateurs précédents suggérant que l’économie ralentissait suffisamment pour permettre à la banque centrale américaine de réduire rapidement les fortes hausses des taux d’intérêt qui, selon de nombreux investisseurs, plongeront l’économie dans une récession et feront monter en flèche les actifs plus risqués.

Le bitcoin a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l’année, plongeant avec les actions, alors que les investisseurs s’inquiétaient de la double menace d’inflation et de contraction économique. Cependant, les actifs numériques se sont redressés avec les actions au cours des trois dernières semaines, au milieu de signes encourageants, et se sont maintenus ces trois derniers jours.

« Si Bitcoin peut conserver le niveau de 23 000 dollars, cela pourrait être très prometteur pour les perspectives à moyen terme », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché pour les Amériques d’Oanda, dans un e-mail, ajoutant avec optimisme. « Bitcoin s’est stabilisé ici et pourrait voir un nouvel élan haussier à la rupture du niveau de 25 000 $.

Ether, la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, s’échangeait récemment à environ 1 700 $, en hausse d’environ un point de pourcentage et à peu près où elle en était au début du week-end. D’autres cryptos majeurs ont été mélangés avec Theta et ATOM augmentant respectivement de plus de 7% et 6% à un moment donné, mais FIL chutant de plus de 5%.

Vendredi, Cryptos a suivi les principaux marchés boursiers, qui ont chuté après le nombre d’emplois avant de regagner du terrain dans l’après-midi pour finir à plat. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 0,5 % vendredi tandis que le S&P 500, qui a une forte composante technologique, a baissé de 0,2 %. Les deux indices ont néanmoins progressé pour une troisième semaine consécutive, soutenus non seulement par des signes de ralentissement de la croissance, mais aussi par les prédictions optimistes d’un certain nombre de marques mondiales de technologies et de services financiers.

Les 528 000 emplois supplémentaires en juillet représentaient plus du double du consensus parmi les analystes qui étudient les marchés du travail et un signe clair que cette partie de l’économie reste forte.

« Les statistiques économiques ont soudainement pris une teinte un peu plus brillante », a tweeté dimanche l’économiste en chef de Moody’s Analytics, Mark Zandi. « Le rapport sur l’emploi de juillet montre la résilience de l’économie et explique pourquoi nous ne sommes ni en récession ni qu’une récession à court terme n’est pas inévitable. »

Zandi a ajouté que ces tendances « deviendraient plus claires » avec la publication de l’indice des prix à la consommation de juillet.

Les statistiques économiques ont soudainement pris une teinte un peu plus brillante. Le rapport sur l’emploi de juillet montre la résilience de l’économie et explique pourquoi nous ne sommes pas en récession et pourquoi une récession à court terme n’est pas inévitable. Cela deviendra plus clair avec la publication prochaine de l’inflation des prix à la consommation en juillet. pic.twitter.com/m5BZTVpz3X —Mark Zandi (@Markzandi) 7 août 2022

Pendant ce temps, les marchés de la cryptomonnaie ont digéré un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Lundi, un exploit du protocole de messagerie inter-chaînes Nomad a permis de détourner 200 millions de dollars de la plateforme.

Mais les marchés ont été encouragés par les dernières initiatives impliquant de grands investisseurs institutionnels. Le gestionnaire d’actifs Brevan Howard a réalisé le plus grand lancement de fonds spéculatifs crypto jamais réalisé, avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion, et BlackRock a formé un partenariat avec l’échange de crypto Coinbase pour rendre la crypto directement accessible aux investisseurs institutionnels. Les actions de Coinbase ont clôturé en hausse de 10 % jeudi et ont bondi de 4,6 % supplémentaires vendredi.

« Les sociétés de financement traditionnelles poursuivent leur poussée de crypto », a noté Arcane Research dans sa newsletter de vendredi.

Les investisseurs regarderont mardi le rapport sur les résultats du deuxième trimestre de Coinbase. Les mineurs de Bitcoin Marathon Digital et Riot annonceront également leurs revenus en début de semaine.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +10,1% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +6,9% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +6,3% L’informatique

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −0,7 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −0,1 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Une mégaweek Blockchain Edgy en Corée du Sud

Par Sam Reynolds

(SÉOUL) – C’est la mégaweek blockchain à Séoul, avec BUIDL Asia, Eth Seoul et Korea Blockchain Week empilés consécutivement sur une période de 10 jours.

S’agissant de la première série de conférences en Asie post-Covid, il devrait y avoir une certaine énergie dans l’air. Et bien sûr, il y a une excitation à propos du retour des conférences en personne sur le continent – ​​masques et tout – mais le fantôme du crash spectaculaire de la blockchain Terra plane toujours.

Les procureurs sont sur un sentier de guerre en Corée, attaquant les échanges et la maison du fondateur de Terra tout en interdisant à certains employés actuels et anciens de quitter le pays.

Sur scène à BUIDL Asia, le mot en T n’était pas tout à fait verboten mais presque : CoinDesk a entendu dire que les orateurs devaient ne pas mentionner le mot sur scène. Bien sûr, l’effet Streisand était en pleine force et il a été utilisé encore et encore pour marquer un point.

Mais ce n’est pas la première fois qu’il y a une certaine nervosité autour du mot.

Il y a des mois, lorsque Luna couvait, CoinDesk a rapporté que le fonds coréen VC Hashed avait pris un coup de 3,5 milliards de dollars sur le jeton Luna de Terra.

Presque immédiatement après la publication de l’article, un représentant des relations publiques de Terraform Labs a contacté CoinDesk – non pas pour contester la véracité de l’histoire – le fondateur de Hashed a ensuite confirmé le montant dans une interview début août avec Bloomberg – mais plutôt pour demander que le langage soit atténué concernant la participation de Hashed aux cycles de financement de Terra. Les forces de l’ordre regardaient quiconque touchait à la collecte de fonds avec la plus grande loupe du pays.

Bien sûr, la question que tout le monde se pose est la suivante : est-ce que quelqu’un sera servi lors de la semaine coréenne de la blockchain ? Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport de serveurs de processus honorant BUIDL Asia et Eth Seoul de leur présence, mais il s’agissait de petits événements pour ce qui est à venir.

Ce n’est que l’année dernière que le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a confirmé qu’il avait reçu une assignation à comparaître lors de la conférence sur la cryptomonnaie Mainnet de Messari par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Restez à l’écoute.

