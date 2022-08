Pourquoi acheter le prix de Solana à ces niveaux fournira le meilleur retour sur investissement ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana semble planer à l’intérieur d’une consolidation sans aucun signe d’évasion.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une baisse aux niveaux de 31,66 $ ou 24,52 $ dans un proche avenir, car la liquidité en dessous de ces niveaux reste inexploitée.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 24,52 $ sans reprise invalidera la thèse haussière de SOL.

Le prix de Solana est confronté à un choix qui pourrait soit le propulser vers des sommets observés début mai, soit le pousser dans une consolidation latérale ennuyeuse. Les investisseurs doivent porter une attention particulière aux pools de liquidités mentionnés ci-dessous.

Prix ​​Solana à la croisée des chemins

Le prix de Solana a produit des plus bas plus élevés depuis son creux à 25,71 $ le 15 juin. Depuis ce creux local, SOL a produit quatre plus hauts plus élevés en remontant de 84 % à un moment donné. Actuellement, SOL se négocie à 39 $.

Il existe des pools de liquidités de stop-loss non collectés présents en dessous de 31,66 $, et les creux de swing se sont formés autour de 26 $ lors de la formation du fond en juin 2022. Du point de vue des teneurs de marché, ces niveaux sont susceptibles d’être balayés et, le cas échéant, déclencheront un élan.

De même, des pools de liquidités similaires sont présents au-dessus de 47,43 $ et plus.

Par conséquent, si les investisseurs cherchent à acheter les creux du prix de Solana, les meilleurs niveaux seraient de 31 $ à 25 $. En supposant que les arrêts de vente soient balayés en premier, les rendements potentiels varieraient de 40 % à 90 %, le SOL atteignant des niveaux de 45 $ à 60 $.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Alors que le récit à la hausse semble attrayant, les investisseurs doivent comprendre que le biais directionnel du marché de la crypto-monnaie est en ruine. Si le prix de Solana bouge pour collecter la liquidité présente ci-dessus à 47 $, alors un manque d’objectif de hausse pourrait laisser SOL se consolider pendant longtemps.

Cependant, si le prix de Solana produit un plus bas inférieur au niveau de support de 24,52 $, cela transformera cette barrière en un obstacle et invalidera la thèse haussière de SOL.