Le prix du Shiba Inu laisse entrevoir une hausse de 150 %, une opportunité trop belle pour la laisser passer | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu montre une consolidation fatigante autour du POC à 0,0000118 $.

Une ventilation de ce niveau pour combler le prix en efficacité présent à 0,0000083 $ semble plausible dans un avenir proche.

Si SHIB produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,0000074 $, cela invalidera la thèse haussière.

Le prix du Shiba Inu oscille autour d’une barrière importante depuis environ trois mois, sans pratiquement aucun élan pour la dépasser. Ce développement pourrait être amorcé pour un mouvement fort, mais le biais directionnel reste inconnu.

Le prix du Shiba Inu continue de se consolider

Le prix du Shiba Inu s’est consolidé autour du point de contrôle du volume (POC) à 0,0000118 $ pendant environ trois mois. Cette barrière est le niveau négocié le plus élevé depuis le 12 avril 2022 et agira donc comme un niveau de support ou de résistance par rapport à l’endroit où le prix se négocie.

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 68 % en trois jours après avoir atteint un creux à 0,0000071 $ le 18 juin. Ce mouvement à la hausse a laissé une inefficacité massive ou un vide allant de 0,0000083 $ à 0,0000092 $, connu sous le nom d’écart de juste valeur (FVG).

Ces lacunes sont souvent comblées lorsque le rallye massif revient à la moyenne. Pour SHIB, cela ne s’est pas encore produit et présente donc une opportunité haussière pour les investisseurs. Les investisseurs peuvent attendre que le prix du Shiba Inu remplisse le FVG et ouvrir une position longue swing ici.

Les cibles pour ce commerce pourraient être le POC à 0,0000118 $, suivi de 0,0000199 $ et 0,0000211 $. Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 150 %.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, un rallye prématuré au-dessus du POC suggérera que ce mouvement est temporaire et pourrait s’inverser. Cependant, si SHIB produit un chandelier quotidien proche de 0,0000074 $, cela créera un plus bas plus bas et présentera le risque d’un nouveau crash.