Prédiction du prix du bitcoin : une mise à jour sur la prédiction fractale à 21 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin connaît une consolidation massive au-dessus du SMA de 200 semaines à 22 794 $.

La formation fractale en est à sa dernière étape et n’a pas encore retesté 23 666 $ avant de s’effondrer à 21 140 $ ou à d’autres objectifs.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 24 565 $ qui le transforme en un plancher de support invalidera le theiss haussier.

Le prix du bitcoin affiche des performances médiocres malgré l’annonce de l’entrée de BlackRock dans la crypto. En raison des projecteurs sur Ethereum et de sa prochaine mise à jour de fusion, les investisseurs semblent négliger BTC, ce qui pourrait expliquer son mouvement lent et latéral.

Cependant, cela pourrait prendre une tournure, en termes de volatilité, alors que les baissiers prennent le contrôle en raison de cette formation fractale qui prévoit une forte correction.

Le prix du Bitcoin attend un moment opportun

La formation fractale du prix du bitcoin mentionnée ci-dessus tourne autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours. La dernière fois que BTC a dépassé ce niveau au-dessus de l’EMA, il a augmenté d’environ 13 % et a établi un sommet local à 24 296 $.

L’annulation de ce mouvement a eu lieu au cours des cinq jours suivants et a consisté à former un double sommet à 22 999 $ et une rupture rapide de l’EMA de 30 jours, conduisant à une autre jambe vers le bas. Cette action sur les prix s’est produite au cours de huit jours et a entraîné une annulation complète des gains.

La fractale semble se répéter encore une fois, mais cette fois-ci, lorsque BTC a franchi l’EMA de 30 jours, elle a établi un sommet local à 24 565 $, ce qui est le point médian des 42 % qui se sont produits entre avril et juin 2022.

Une formation double top à 23 666 $ est le seul mouvement qui reste pour compléter la fractale. Une fois ce double sommet formé, les chances d’un déclin éventuel augmenteront. Dans un tel cas, au moins sur la base des données historiques, le prix du Bitcoin pourrait revoir 21 440 $, ce qui comblera l’inefficacité du prix.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin dépasse le niveau de résistance de 23 666 $, cela invalidera la fractale. La thèse baissière, cependant, sera invalidée si BTC produit un chandelier quotidien au-dessus de 24 565 $ et le bascule dans un plancher de support.