La dernière tentative des traders Ripple peut-elle faire grimper le prix du XRP de 17 % ? | Cryptomonnaie

L’action des prix XRP montre que les haussiers ne laissent pas les traders courir librement, indiquant une résurgence de la pression d’achat.

Un retournement de l’obstacle de 0,381 $ et une poussée ultérieure de l’élan haussier pourraient signifier des gains pour les fidèles détenteurs de jetons.

Une ventilation du niveau de support de 0,340 $ pourrait permettre aux investisseurs d’accumuler le jeton de remise à un prix réduit.

Le prix du XRP est à un point intéressant de son parcours et montre des signes de retour des traders et de baisse de l’intérêt baissier. Bien que ces développements puissent être centrés sur le week-end et pourraient être annulés une fois la nouvelle semaine commencée, les investisseurs doivent donc être prudents.

Le prix d’ondulation manque d’élan

Le prix Ripple a tenté de renverser les niveaux de résistance de 0,381 $ environ quatre fois au cours des deux derniers mois et a échoué à chaque fois. La dernière tentative l’a poussé au-delà de la barrière susmentionnée et a collecté des liquidités se situant au-dessus des sommets égaux à 0,38 $.

Mais le manque d’élan a entraîné une baisse des prix du XRP. Cependant, les haussiers semblent bien se battre car l’altcoin se négocie à près de 0,381 $. Si la marée change en faveur des traders Bitcoin, il y a de fortes chances que le jeton de remise voie également son navire monter.

Dans ce cas particulier, si le prix XRP parvient à transformer l’obstacle de 0,381 $ en un plancher de support, cela signalera une opportunité d’achat haussière. Une telle évolution sera très probablement suivie d’une hausse de 17 % à 0,439 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent incertaines pour le prix Ripple, le week-end va probablement produire beaucoup de volatilité. Par conséquent, les investisseurs doivent attendre jusqu’à lundi pour un plan discernable.

Cependant, si le prix du XRP tombe en dessous du niveau de support de 0,340 $, les investisseurs doivent attendre un nouveau test de la zone de demande de 0,287 $ à 0,311 $ pour devenir haussier.