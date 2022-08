Le prix Cardano se prépare pour un décollage explosif | Cryptomonnaie

La fractale des prix de Cardano donne de bons rendements alors que les haussiers continuent de déplacer les marchés.

Une montée rapide à 0,550 $ pourrait entraîner un rallye important à 0,628 $ s’il y a suffisamment d’élan

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,435 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano semble bien se porter après avoir déclenché la même fractale haussière pour la quatrième fois. Le rallye en cours est susceptible de poursuivre son chemin vers le prochain obstacle. Cependant, les détenteurs d’ADA doivent faire attention aux vents changeants qui pourraient influencer le biais en faveur des traders.

La fractale des prix de Cardano frappe à nouveau

La fractale de prix de Cardano est un modèle basé sur la liquidité déclenché après la récupération d’un plus bas formé. La première fois que cette configuration s’est formée, c’est lorsque le plus bas du 13 juin à 0,435 $ a été balayé par le plus bas du 19 juin à 0,419 $ le 19 juin.

Après avoir produit un creux plus bas, ADA s’est rapidement rétabli et a lancé une hausse de 25 % à 0,550 $ la semaine suivante.

Des configurations similaires se sont formées au cours du mois prochain. La dernière course de liquidité a eu lieu au plus bas du 28 juillet à 0,488 $. Le balayage de ce niveau a jusqu’à présent permis une ascension de 6%, et à l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce mouvement se poursuive jusqu’à ce que l’ADA atteigne le niveau de résistance de 0,550 $.

Bien que peu probable, un retournement de ce niveau pourrait entraîner une extension de ce rallye à 0,628 $, constituant un gain de 22 %.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Cependant, si le prix de Cardano ne respecte pas les caractéristiques de la fractale, les choses tournent vite mal. Si ADA revient plus bas, pour balayer le niveau de support de 0,450 $, les acheteurs ont une autre chance de recréer ladite fractale.

Cependant, un échec à le faire, associé à un chandelier quotidien proche en dessous de 0,435 $, invalidera la thèse haussière de l’ADA. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait revoir le niveau de support de 0,380 $.