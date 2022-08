Le prix du Dogecoin grimpe, mais est-ce une longue période de préparation ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a rebondi sur le POC à 0,066 $ et a augmenté d’environ 5 %.

Cette décision pourrait pousser DOGE à un niveau de résistance élevé à 0,078 $.

Les investisseurs doivent prendre en compte le balayage potentiel de la liquidité en dessous de 0,057 $ avant de basculer à la hausse sur la pièce meme.

Le prix Dogecoin se rallie tandis que certains altcoins se rallient. Ce développement est sans aucun doute haussier pour DOGE, il pourrait également servir de signe d’avertissement que ce mouvement pourrait s’inverser rapidement.

Le prix du Dogecoin prend de l’avance

Le prix du Dogecoin semble emprunter une voie haussière après avoir rebondi sur le niveau de support stable à 0,066 $, qui est également le point de contrôle (POC) du profil de volume au cours des 100 derniers jours. Ce niveau est le point de volume échangé le plus élevé, par conséquent, fonctionne comme un niveau de support ou de résistance.

Alors que les altcoins ont pris un coup au cours des 12 dernières heures, DOGE semble avoir absorbé la pression de vente et a inversé la tendance et a même rebondi de 5%. Bien que cela semble haussier, les investisseurs doivent porter une attention particulière au Bitcoin, qui montre un biais baissier.

Par conséquent, cette tendance à la hausse pour DOGE pourrait être longue. Comme mentionné dans les articles précédents, un retracement du prix Dogecoin pour collecter la liquidité côté vente reposant en dessous de creux égaux formés à 0,05 $ semble être une décision logique.

Une fois la liquidité collectée, les investisseurs peuvent inverser leur biais en faveur des haussiers et profiter du rallye qui émerge. Ladite tendance à la hausse est susceptible de pousser DOGE à travers le POC à 0,066 $ et le niveau de résistance de 0,078 $ et atteint son objectif à 0,11 $. Ce mouvement, au total, constituerait un gain de 90%.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Si l’idée d’une hausse de 90 % pour DOGE semble séduisante, les investisseurs doivent également tenir compte de la thèse de l’invalidation. Si le prix du Dogecoin ne réagit pas à la zone de demande en raison d’une vente excessive, les choses pourraient rapidement mal tourner.

Un chandelier quotidien proche de la limite inférieure de la zone de demande au niveau de 0,048 $ invalidera non seulement la structure, mais créera également un creux plus bas, déplaçant le récit en faveur des baissiers. Cette évolution mettra également fin à la thèse haussière et pourrait entraîner un retracement du prix du Dogecoin à 0,045 $ ou 0,040 $.