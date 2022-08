Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : un imbécile et son argent vont bientôt se séparer | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de connaître une congestion latérale. Les analyses en chaîne suggèrent que davantage de hachage est probablement en cours

Le prix de l’Ethereum entame l’ascension attendue. Les chances de surperformance de la cryptomonnaie restent répandues.

Le prix de l’ondulation présente toujours une chance de se rallier plus haut. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le marché de la cryptomonnaie est en mode stagnation. Un mouvement explosif est susceptible de résoudre la congestion mais pourrait prendre des jours, mais placer une entrée anticipée est purement un pari spéculatif.

Le prix du Bitcoin reste indécis

Le prix du bitcoin continue de s’enrouler dans une diagonale de tête en forme de coin. Sur la base de l’indicateur Into the blocks in/out the money, 54% des traders qui ont ouvert une position sont actuellement en profit.

Ainsi, l’action banale des prix est susceptible de se poursuivre jusqu’à ce que l’argent intelligent ait suffisamment de liquidités pour faire des ravages d’un côté du bateau. À l’heure actuelle, on ne sait pas dans quelle direction le prix du BTC va ensuite. Les prédictions précédentes visaient toujours des niveaux de liquidité plus élevés à 24 600 $ et 25 200 $ qui n’ont pas encore été étiquetés.

Intotheblock : indicateur d’entrée/sortie de l’argent

Graphique BTC/USDT sur 2 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Ethereum devrait surperformer

Le prix Ethereum reste dans un sentiment négatif basé sur le désaccord de la communauté sur la fusion à venir. Alors que la première semaine de négociation d’août touche à sa fin, Ethereum se rapproche de nouveaux sommets mensuels estivaux à 1 676 $. Indépendamment de ce que la communauté peut supposer, sur la base des techniques et de l’analyse de la chaîne, le prix d’Ethereum semble sur le point d’augmenter.

De plus, le prix Ethereum affiche de nouveaux plus bas annuels sur l’indicateur Ethereum de Crypto Quants: Exchange Withdrawing Transactions. Selon Crypto Quant « Le nombre total de retraits est compté à partir de tous les échanges » En théorie, plus les retraits des échanges signifient inversement moins de participants négociant activement le jeton numérique. Un actif numérique moins liquide peut également être plus facile à influencer en termes de prix.

Crypto Quants – Ethereum : Transactions de retrait d’échange – Tous les échanges

Graphique ETH./USDT sur 2 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP continue de faire preuve d’optimisme

Le prix Xrp oscille au-dessus d’un canal de tendance clé ; Ligne médiane. La pression baissière est sous un volume significativement faible par rapport à l’impulsion haussière qui a permis le rallye de 25% vers la fin du mois de juillet. Si les conditions du marché sont véritablement haussières, un pic haussier au-dessus de 0,38 $ devrait être le catalyseur pour déclencher un rallye supplémentaire de 25 % ciblant 0,47 $ à court terme.

Le prix Xrp a également été témoin d’une augmentation des commérages concernant les collaborations avec le Forum économique mondial. Hype et FOMO pourraient devenir un nouveau facteur pour le jeton de remise numérique si le sentiment du marché continue de créer une dynamique positive.

Le prix du XRP devrait rester sur les listes de surveillance des commerçants au cours du week-end, car l’argent intelligent pourrait essayer de réaliser un rallye pendant que les commerçants font une pause de leurs écrans. L’invalidation de la tendance haussière reste toujours à 0,3250 $ jusqu’à nouvel ordre.

Tweet d’origine

Graphique XRP/USDT sur 2 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security