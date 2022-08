Les baisses de prix d’Ethereum Classic deviennent attractives | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic est à un moment décisif avec une cassure au-dessus du SMA de 50 jours atteignant 50 $ et 80 $, respectivement.

Un MACD haussier et le support fourni par le SMA à 100 jours maintiennent la position haussière à long terme d’ETC.

Le prix Ethereum Classic n’est pas entièrement hors de danger, surtout s’il est rejeté du SMA de 50 jours.

Le prix Ethereum Classic s’est exceptionnellement bien comporté au cours des 30 derniers jours, avec des rendements nets allant jusqu’à 153 %. La raison principale de ce rassemblement a tout à voir avec le passage très attendu d’Ethereum d’un protocole orienté mineur appelé preuve de travail (PoW) à un algorithme de consensus respectueux de l’environnement appelé preuve de participation (PoS).

Que indique la fusion Ethereum pour le prix Ethereum Classic ?

Comme indiqué précédemment, les mineurs d’Ethereum se trouveront à la croisée des chemins lorsque la fusion aura lieu en septembre. Ils auront deux options viables; pour vendre leur équipement ou migrer vers une autre blockchain similaire comme Ethereum Classic et poursuivre leurs opérations minières.

Les mineurs s’intéressent déjà à Ethereum Classic avec Antpool, l’un des plus grands pools miniers, promettant 10 millions de dollars pour soutenir son écosystème. Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a affirmé que les mineurs étaient d’accord pour passer au protocole Ethereum d’origine.

Extérieurement, cela peut sembler optimiste pour le prix Ethereum Classic, mais la question parmi les investisseurs est de savoir si la tendance haussière a le potentiel de se poursuivre. Il est essentiel de prendre en compte un récit cryptomonnaie de longue date consistant à acheter la rumeur et à vendre les nouvelles. Par exemple, le prix du Bitcoin a brièvement atteint son plus haut niveau historique en novembre lorsque la Security and Exchange Commission (SEC) a approuvé le premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme BTC. Cependant, les investisseurs ont vendu la nouvelle alors que le prix du Bitcoin a chuté, laissant peu à désirer en 2022.

Les investisseurs et les analystes craignent que la même chose n’arrive à Ethereum Classic. Cependant, notre analyse montre qu’il est peu probable qu’ETC renonce à une grande partie des gains accumulés. Cette idée n’exclut pas des baisses mineures au sud de la résistance à 40 $.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Une analyse approfondie du graphique hebdomadaire place le prix d’Ethereum Classic au-dessus d’un ancrage solide fourni par la moyenne mobile simple (SMA) sur 100 jours. Dans le même temps, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) repère clairement un signal d’achat.

Un moment décisif attend le prix Ethereum Classic au SMA de 50 jours, qui coïncide avec la limite supérieure du canal parallèle descendant. Si le prix Ethereum Classic confirme une véritable cassure au-dessus de cette zone, les investisseurs pourraient s’acclimater à des sommets plus élevés à 50 $ et 80 $, respectivement.

Cependant, si l’obstacle au SMA de 50 jours tient, il serait prudent d’envisager une portée à la baisse de 22 $. N’oubliez pas que les marchés de la cryptomonnaie fonctionnent principalement sur les émotions. Par conséquent, des signes continus de faiblesse verraient le prix d’Ethereum Classic chercher un sursis à 14,50 $ – la limite inférieure de la chaîne.