Ces mises à jour haussières pourraient pousser MATIC à 1 $, affirment les analystes | Cryptomonnaie

Polymarket a annoncé la prise en charge des dépôts instantanés et gratuits de Coinbase via le réseau MATIC.

Le jeu Blockchain pourrait exploser sur le réseau MATIC alors qu’Epic League rejoint l’écosystème Polygon.

Les analystes ont identifié des signaux haussiers dans le graphique des prix MATIC, alors que le jeton de mise à l’échelle d’Ethereum vise l’objectif de 1 $.

Le prix MATIC vise l’objectif haussier de 1 $ avec de nouvelles annonces et mises à jour qui renforcent l’utilité et l’adoption du jeton de mise à l’échelle Ethereum. Le réseau Polygon s’est plongé dans les jeux de blockchain et a alimenté des dépôts gratuits sur Polymarket. Il y a un pic de sentiment haussier parmi les détenteurs de MATIC.

Le prix MATIC se prépare au rallye avec de nouveaux partenariats

MATIC a annoncé un partenariat avec le studio de développement de jeux web3 Epic League. Le studio de développement de jeux prévoit de développer des jeux blockchain à la pointe de l’industrie avec la technologie de Polygon.

Epic League a testé avec succès la version bêta de Dark Throne, un jeu de rôle qui devrait être lancé au troisième trimestre 2022 sur le réseau Polygon. Le jeu a démontré un taux de rétention de près de 70 % parmi les joueurs au septième jour du test. Le jeu devrait donc connaître un lancement largement réussi avec Polygon Studios.

En plus du partenariat de jeu, Polygon s’est associé à Techstars London pour un programme d’accélération spécifique au Web3 afin d’apporter la prochaine vague de projets au réseau MATIC.

Les candidatures ouvriront le 29 août 2022 et les projets qui accéderont au programme d’accélération commenceront à fonctionner début 2023. Le partenariat Techstars est la décision de l’écosystème MATIC d’intégrer des dizaines de millions de développeurs sur le réseau en constante croissance, diversifié et vert de Polygon.

L’écosystème Polygon a connu un pic de partenariats et l’annonce par Polymarket de dépôts instantanés et gratuits de Coinbase est l’un des principaux développements de l’écosystème. Polymarkets, une plate-forme d’information mondiale, a donc joué un rôle clé dans la conduite de l’utilité de MATIC.

Les analystes prédisent une remontée des prix MATIC à 1 $

Mohadesa Najumi, un analyste crypto de premier plan, a évalué la tendance des prix MATIC et identifié des signaux haussiers dans le tableau des prix de l’altcoin. En observant les moyennes mobiles simples et exponentielles quotidiennes, Najumi a révélé une perspective haussière sur MATIC.

L’analyste soutient qu’un pic de pression de vente a limité le potentiel de hausse de MATIC et l’a fait dérailler de sa trajectoire vers un niveau psychologique de 1 $. Si la pression de vente sur MATIC diminue, il y a une possibilité d’un rallye à 1 $.

@ Pentosh1, analyste crypto et trader, affirme qu’une rupture nette au-delà de la résistance à 0,97 $ pourrait pousser le prix MATIC entre 1,2 $ et 1,4 $.

Tableau des prix MATIC-USDT sur 1 jour