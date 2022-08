Bitcoin et Ethereum mènent la reprise du marché alors que la capitalisation boursière de la cryptomonnaie dépasse 1 000 000 $ | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est revenu au-dessus de 1 000 000 $ au milieu d’un rachat soutenu.

Malgré sa corrélation avec le Nasdaq 100, BTC semble tracer une courbe de croissance plus ambitieuse avec une bonne prédiction à moyen terme.

Les pires jours d’Ethereum semblent être terminés alors que l’altcoin n ° 1 vise un niveau de résistance de 1 600 $

L’écosystème de la monnaie numérique suit une trajectoire très positive depuis le début de la semaine, la capitalisation boursière combinée ayant testé à nouveau le point de résistance de 1 000 milliards de dollars, pour la première fois depuis plus d’un mois.

La dernière recrudescence de l’écosystème de la monnaie numérique est notamment alimentée par les actions de prix impressionnantes de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH). Au cours des dernières 24 heures, BTC a ajouté 1 850 $ pour atteindre 23 372 $, un prix qui représente une croissance de 8,3 %. L’ETH a également enregistré une croissance massive au cours des 2 derniers jours, brisant la barrière psychologique du niveau de résistance de 1 500 $ pour atteindre un sommet sur 24 heures de 1 580 $ par données de CoinMarketCap.

D’après les derniers événements de l’écosystème de la monnaie numérique, il est assez incertain de savoir ce qui alimente la croissance observée, mais cela met certainement en évidence à quel point la correction haussière est en retard depuis le début de l’hiver crypto.

Bitcoin a-t-il trouvé un nouveau support ?

Le bitcoin est particulièrement sous les feux de la rampe de la plupart des investisseurs institutionnels, car l’actif semble rompre le remue-ménage une corrélation unique avec le Nasdaq Composite, à forte composante technologique. Avec des injections de capitaux de la part de MicroStrategy et d’El Salvador renforçant la pièce Bitcoin au cours des dernières semaines, le revirement inhérent à la première pièce pourrait être considéré comme attendu depuis longtemps.

Bien que les flux de fonds ne soient pas assez importants pour soutenir un changement, ils étaient juste suffisants pour restaurer un aperçu de la confiance, en particulier parmi les investisseurs particuliers.

La paire de trading BTC/USDT, comme on le voit sur le graphique 4H ci-dessus, signale une tendance qui pourrait être de très courte durée. Outre le RSI qui montre que BTC est actuellement presque survendu pour la période actuelle, la pièce se négocie bien au-dessus de ses moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours, ce qui indique que nous sommes en train de préparer le terrain pour un opportunité d’achat qui favorisera le long terme.

Les pires jours d’Ethereum semblent être terminés

Ethereum a notamment montré une avancée impressionnante ces derniers jours, son prix ayant augmenté de plus de 50 % depuis le début du rajeunissement du marché de la cryptomonnaie. L’ETH a toutes les raisons de tracer une voie de croissance à la hausse puisque les développeurs de la Fondation Ethereum ont accepté de lancer The Merge sur le réseau principal d’ici le 19 septembre.

Bien que la date soit encore provisoire, elle donne un sentiment de fermeture à ses investisseurs, dont la plupart ont misé pour faire partie du nouveau protocole Proof-of-Stake (PoS) qui émergera.

L’avènement d’Ethereum 2.0 est notamment l’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs commencent à accumuler la pièce à l’avance, car l’ensemble du protocole est sur le point d’améliorer ses perspectives ESG en raison de ses économies d’énergie, tout en s’affranchissant des risques exorbitants. commission qui a empêché beaucoup d’utiliser la blockchain ETH plus souvent une blockchain plus utilisable pour les utilisateurs en général. Toutes ces raisons ne manqueront pas d’alimenter l’accumulation continue de la pièce dans un avenir proche.

La tendance des prix d’Ethereum est étroitement liée à celle de Bitcoin et une hypothèse similaire s’applique. Cependant, le réseau Ethereum a une utilité plus viable et est tenu de rendre sa propre croissance plus stable à long terme. Pour l’instant, les pires jours d’Ethereum sont passés et une pause au-dessus de 1 600 $ à court et à moyen terme est imminente.