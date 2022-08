Les utilisateurs de cartes Binance ont désormais accès à XRP, SHIB et AVAX | Cryptomonnaie

Les propriétaires de Binance Card ont désormais accès à 14 crypto-monnaies prises en charge, dont XRP, AVAX et SHIB, entre autres.

Binance a annoncé vendredi que sa carte Binance prend désormais en charge trois nouveaux altcoins. Les utilisateurs de cartes ont désormais la possibilité d’accéder à leurs avoirs en Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) et Avalanche (AVAX).

La carte Binance permet à ses détenteurs de « convertir et dépenser des crypto-monnaies dans plus de 60 millions de magasins en ligne et physiques ». Cependant, la carte n’est disponible que pour les citoyens européens et, selon le site Web, les réfugiés ukrainiens. Avant l’escalade du conflit en Ukraine, Binance avait l’intention d’étendre la portée de sa carte en Ukraine d’ici cette année.

Avec le dernier ajout, la carte prend désormais en charge 14 crypto-monnaies, dont Cardano (ADA), AVAX, Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Binance USD (BUSD), Polkadot (DOT), Ethereum (ETH), SS Lazio Fan Token (LAZIO), FC Porto Fan Token (PORTO), Santos FC Fan Token (SANTOS), SHIB, Swipe (SXP), Tether (USDT) et XRP.

Les nouveaux ajouts à la cryptomonnaie prise en charge ne modifient pas les préférences de paiement actuelles pour ceux qui utilisent déjà la carte Binance.

Ce développement intervient un jour après que Binance a annoncé son partenariat avec Mastercard pour apporter des cartes prépayées en Argentine. Les deux prestataires de services financiers s’associeront dans le but d’élargir les possibilités de paiement aux utilisateurs de Binance dans le pays.

Les clients argentins pourront utiliser BTC et BNB, entre autres crypto-monnaies, pour les achats et les retraits partout où Mastercard est acceptée.

Plus tôt cette année, Wirex a ajouté AVAX à sa liste déjà longue d’offres de devises sur sa carte crypto. La plate-forme offre aux utilisateurs la possibilité de payer dans 61 devises différentes, à la fois en fiat et en crypto-monnaies.

Nexo a également sorti une carte crypto en partenariat avec Mastercard. Nexo a annoncé le projet en 2019, bien qu’il se soit finalement manifesté près de trois ans plus tard. Semblable à la carte Binance, elle n’est disponible que pour les résidents de certains pays d’Europe.