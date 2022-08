Comment identifier les signes d’inversion haussière des prix de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana pourrait rencontrer une volatilité accrue ce week-end après avoir affiché de nombreux signaux d’achat.

Le récent piratage de plusieurs millions de dollars sur les portefeuilles numériques de Solana semble n’avoir eu qu’un impact mineur sur le prix du SOL.

Le prix de Solana étendra probablement sa jambe haussière de 11,92 % à 44,42 $ après une cassure en coin en baisse.

Le prix de Solana s’est fermement maintenu à un support légèrement plus élevé pour freiner les baisses observées cette semaine par rapport au point d’ancrage principal de juillet à 35,00 $. Le jeton des contrats intelligents a subi une importante attaque de piratage tôt mercredi, suscitant beaucoup de sentiments négatifs et de ventes à découvert. Cependant, le prix de Solana semble être rapidement sorti de la spirale de 46,67 $ à sa dernière congestion d’acheteurs à 38,00 $.

Le prix de Solana passe rapidement du piratage de plusieurs millions de mercredi

Mercredi, plusieurs investisseurs ont enduré l’agonie et la frustration lorsqu’un pirate informatique inconnu a emporté environ 5 millions de dollars en SOL, SPL et d’autres jetons basés sur Solana à partir de portefeuilles numériques comme Phantom.

Le pirate a ciblé les portefeuilles numériques, attirant l’attention de la communauté crypto sur la sécurité des jetons stockés sur ces plateformes. Certains investisseurs ont appelé des positions courtes dans SOL, dans l’intention d’acheter le jeton à des prix inférieurs plus tard. Très probablement, ce sont les mêmes commerçants qui font grimper le prix de Solana après avoir obtenu un support à 35,00 $.

La mesure du volume social de Santiment ci-dessous indique une augmentation des mentions et des discussions autour de SOL entre le 1er et le 4 août. Les investisseurs sont devenus résilients, restant ainsi relativement peu perturbés par de tels événements. Dans le passé, les hacks et les exploits ont toujours entraîné des pertes à deux chiffres. Néanmoins, le hack ne convient pas à la plateforme de contrats intelligents, qui espère renverser le gigantesque Ethereum.

Volume social de Solana

Alors que la communauté sort du hack, le prix de Solana présente des signaux haussiers clés. Par exemple, la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) sur le graphique de quatre heures a invité les acheteurs à redoubler d’efforts alors que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours passait au-dessus de l’EMA sur 26 jours.

Graphique SOL/USD sur quatre heures

Les traders apprécieront également une hausse de 11,92 % à partir d’un modèle en coin descendant, comme observé sur le graphique de quatre heures. Cette configuration se forme après un important mouvement à la hausse des prix suivi d’une correction baissière. Une période de consolidation couronne le schéma avant une cassure haussière, égale à la distance entre les points les plus larges du biseau.

Il convient de mentionner qu’une reprise à 44,42 $ n’est pas garantie, d’où la nécessité pour les commerçants d’envisager de réserver des bénéfices à 42,00 $. Certains des obstacles auxquels le prix de Solana devra faire face alors qu’il monte de 11,92 % vers le nord sont la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours et la SMA à 50 jours, qui peuvent retarder ou saboter le résultat haussier attendu.