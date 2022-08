L’utilitaire Shiba Inu explose alors que SHIB rejoint les rangs des jetons pris en charge par Binance Card | Cryptomonnaie

Binance a ajouté Shiba Inu à la liste des jetons pris en charge pour la carte Binance émise en Europe.

Les jetons Shiba Inu peuvent être utilisés pour payer plus de 60 millions de marchands dans le monde, ainsi que d’autres avantages pour les détenteurs de la carte Binance.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié comment trader Shiba Inu de manière rentable.

Binance Card a annoncé la prise en charge de Shiba Inu, permettant à ses utilisateurs de cartes Visa de dépenser SHIB dans 60 millions de points de vente dans le monde. L’ajout de Shiba Inu à Binance Card renforce l’utilité de la pièce meme et stimule son adoption en Europe.

Binance Card annonce son support pour Shiba Inu

La carte Visa de Binance permet aux résidents européens de convertir et de dépenser des cryptos dans 60 millions de magasins en ligne et physiques. La carte a ajouté la prise en charge de Shiba Inu, renforçant l’utilité du jeton SHIB.

Les titulaires de la carte Visa de Binance peuvent utiliser la carte partout où ils voient le logo Visa. La carte peut être utilisée pour les paiements en ligne ou ajoutée à Google Pay et Samsung Pay. La carte permet la conversion crypto en temps réel en EUR et est dépensée directement à partir du portefeuille de financement. Par conséquent, les détenteurs de cartes Binance avec des jetons SHIB peuvent dépenser des jetons Shiba Inu dans 60 millions de points de vente sans étapes supplémentaires comme la conversion et le transfert.

Plusieurs influenceurs crypto ont examiné la carte Visa Binance et pensent qu’il s’agit de la carte crypto ultime sans émission, inscription ou frais annuels. C’est un moteur pour l’adoption de la carte par les résidents européens.

Un autre déclencheur haussier pour le prix du Shiba Inu est la combustion de 27,6 millions de jetons SHIB.

27,6 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés du jour au lendemain

La brûlure de Shiba Inu continue, agissant comme un déclencheur de sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB. D’après les données du portail Shibburn, 27,6 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés en 25 transactions. Ces jetons Shiba Inu ont été retirés de l’approvisionnement en circulation de la pièce meme et envoyés pour traiter des portefeuilles.

Les analystes de Netcost-Security révèlent une stratégie pour trader Shiba Inu de manière rentable

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et identifié un commerce rentable en vendant à découvert la pièce meme. Les analystes offrent aux commerçants des informations et énumèrent les niveaux de prix importants à surveiller dans la tendance de Shiba Inu pour un commerce rentable. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :