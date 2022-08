Coinbase a traversé une période torride depuis que les actions technologiques ont culminé en novembre | Cryptomonnaie

Coinbase et la SEC

Comme tout le monde de la crypto-monnaie, Coinbase a traversé une période torride depuis que les actions technologiques ont culminé en novembre. L’échange cryptomonnaie a perdu plus de 88% de sa valeur entre cette date et mai de cette année. Alors que le cours de l’action a réussi à se stabiliser au cours des 10 dernières semaines, la nouvelle selon laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis prévoit de lancer une enquête sur la société a vu le cours de l’action chuter de plus de 21 %, anéantissant les gains récents.

Définir les cryptos

L’enquête de la SEC porte sur les inquiétudes selon lesquelles la plate-forme a proposé des titres non enregistrés à ses clients. Cela suggère que la société a illégitimement laissé les utilisateurs échanger des actifs numériques, qui, selon la SEC, auraient dû être enregistrés en tant que titres. Il semble que la SEC ait en tête plusieurs jetons qui étaient au cœur d’une récente affaire de délit d’initié, intentée par la SEC contre un employé de Coinbase et ses associés. Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, est convaincu que la plate-forme n’offre pas de titres, et la société s’oppose à la SEC pour ne pas avoir fourni de règles plus claires dans la définition des crypto-monnaies.

Les régulateurs

Si l’on craint qu’une offre de cryptomonnaie particulière soit une arnaque, l’enquête relèverait initialement de la compétence de la Federal Trade Commission. Mais à part cela, la question réglementaire est essentiellement de savoir si une crypto-monnaie est une marchandise/devise, auquel cas elle serait réglementée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ou si elle ressemble plus à une action, et donc à un titre. Si ce dernier, alors la crypto en question serait réglementée par la SEC. La difficulté d’attribuer à quel compartiment appartient chaque crypto est que de nombreux projets de crypto sont financés par la vente de jetons hautement spéculatifs. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que « beaucoup de ces jetons sous-jacents ont les attributs de titres », ce qui, dans l’affirmative, nécessiterait une réglementation et une supervision complètes et appropriées pour protéger les investisseurs. Au cours du procès pour délit d’initié, la SEC a écrit: «Un jeton numérique ou un actif crypto est un titre d’actif crypto s’il répond à la définition d’un titre, que la Securities Act définit comme incluant un« contrat d’investissement »,… s’il constitue un investissement de l’argent, dans une entreprise commune, avec une attente raisonnable de profit provenant des efforts des autres.

Qu’en est-il du bitcoin ?

Selon un ancien président de la SEC, Jay Clayton, les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether qui remplacent les « monnaies souveraines », ne sont pas des valeurs mobilières. Mais les actifs numériques et les jetons utilisés dans les offres initiales de pièces le sont. Cela semble être conforme à l’approche actuelle de la SEC. Bien sûr, la façon dont les bénéfices et les pertes sont imposés complique les choses, mais c’est un problème pour l’Internal Revenue Service. La mise en place de tout cela montre que la réglementation actuelle des actifs cryptomonnaies est un peu en désordre. Et c’est avant de considérer comment les autres pays les traitent.

Les malheurs de Coinbase

La vente de Coinbase elle-même reflétait les craintes que la plate-forme en difficulté puisse être frappée d’une grosse amende, ou pire. Mais il y a des implications pour l’ensemble de l’univers des crypto-monnaies. Contrairement à de nombreux régulateurs, le président de la SEC Gensler a la réputation de prendre des mesures décisives et de le faire rapidement. Sa décision de réglementer les jetons sera considérée comme un coup à l’avant d’une industrie largement non réglementée. Cela pourrait certainement fausser le style de nombreux acteurs actuels, mais beaucoup diront que c’est une bonne chose, si cela conduit à un renforcement de la protection des investisseurs. Le monde de la cryptomonnaie est certainement une nouvelle frontière en matière d’innovation et d’opportunités d’investissement. Mais il a aussi beaucoup en commun avec le Far West. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit du dernier produit à captiver l’imagination des personnes qui tentent de s’enrichir rapidement. Par conséquent, il a subi de graves atteintes à sa réputation compte tenu du nombre et de la nature des escroqueries qui y ont été construites. Mais c’est bien plus que cela. Il y a tellement d’applications potentielles pour la crypto et la blockchain à l’avenir. Mais ceux-ci doivent être construits sur des bases solides. Une réglementation sensée qui aide à repousser les cow-boys mais permet aux acteurs sérieux de faire avancer l’industrie devrait être une bonne chose. Les cryptos sont bien connus pour leur volatilité, avec des mouvements de prix spectaculaires à la hausse et à la baisse. Le marché traverse actuellement l’un de ses krachs périodiques, et encore une fois, les Cassandre sont en force, prédisant sa disparition imminente. Mais il n’y a aucune raison de croire que les cryptos sont sur le point de disparaître. Espérons donc qu’une réglementation mûrement réfléchie contribuera à encourager ce marché naissant, plutôt qu’à l’écraser.